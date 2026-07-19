Resumen: La Fiscalía presentó ante un juez a Jeferson Cuesta, señalado de participar en un hurto ocurrido en Puente Aranda, Bogotá, donde una mujer habría sido intimidada con un arma cortopunzante y retenida contra su voluntad. El hombre fue capturado en flagrancia por la Policía y deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Envían a prisión a hombre señalado de retener e intimidar a una mujer durante un hurto en Bogotá

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jeferson Cuesta, señalado por las autoridades de participar en un hecho de hurto en el que una mujer habría sido intimidada con un arma cortopunzante en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, el caso ocurrió en la tarde del pasado 17 de julio, cuando el hombre presuntamente se acercó a la víctima mientras esta se encontraba en vía pública y, utilizando un cuchillo, habría logrado despojarla de su teléfono celular.

Según la investigación, después del hurto la situación habría escalado, pues el señalado agresor presuntamente habría impedido que la mujer se retirara del lugar y la habría intimidado con el arma blanca. La víctima habría sido retenida contra su voluntad mientras era amenazada.

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La situación fue advertida por uniformados de la Policía Nacional, quienes llegaron al sitio, lograron poner a salvo a la mujer y realizaron la captura del hombre en flagrancia.

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Tras su presentación ante la justicia, la Fiscalía le imputó a Jeferson Cuesta varios delitos relacionados con los hechos investigados, entre ellos secuestro no atenuado y hurto calificado. También fueron incluidos cargos relacionados con el uso de armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y arma blanca.

Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. Sin embargo, el juez de control de garantías determinó que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el caso y determinar la responsabilidad del señalado dentro de la investigación.