¡Indignante! Encarcelan a padrastro por el feminicidio de una niña de dos años en Bogotá

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 21 años, señalado de ser el presunto responsable del feminicidio y abuso sexual de su hijastra, una niña de tan solo dos años. La decisión fue tomada a solicitud de la Fiscalía, que presentó pruebas contundentes que vinculan al acusado con el atroz crimen.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2024 en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El hombre, cuya identidad no fue revelada, habría aprovechado el tiempo en que la menor y su hermano de cinco años quedaban a su cargo para agredirla física y sexualmente de manera reiterada. Lo más grave es que los ataques habrían ocurrido en presencia del hermano de la víctima.

El caso salió a la luz cuando el mismo agresor llevó a la niña al Hospital de Kennedy, donde los médicos confirmaron su deceso. El dictamen de Medicina Legal reveló que la menor presentaba signos de abuso sexual crónico y lesiones que indicaban una historia de violencia física previa.

La Fiscalía imputó al acusado por los delitos de feminicidio y acceso carnal violento, ambos agravados. A pesar de la contundencia de las pruebas, el hombre se declaró inocente y no aceptó los cargos.