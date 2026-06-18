Resumen: En Cali, dos personas fueron capturadas tras un hecho de intolerancia en el que un menor resultó herido luego del impacto de un objeto lanzado contra un bus del sistema MÍO en el barrio Potrero Grande. Las autoridades indicaron que la agresión se habría originado en medio de una discusión vial entre motociclistas y el conductor del vehículo de transporte público. El menor no presenta lesiones de gravedad y el caso sigue en investigación.

¡Indignante en Cali! Un niño herido tras brutal ataque de motociclistas contra un bus del MÍO

Un hecho de intolerancia registrado en el oriente de Cali terminó con la captura de dos personas, luego de que un menor de edad resultara lesionado durante una agresión contra un bus del sistema de transporte masivo MÍO.

El incidente ocurrió en el barrio Potrero Grande, donde se presentó una confrontación entre dos personas que se movilizaban en motocicleta y el conductor de un bus del sistema. En medio de la situación, fue lanzado un objeto contundente contra el vehículo, lo que terminó rompiendo uno de los vidrios e hiriendo a un menor que viajaba junto a su madre.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, el menor se encontraba sentado cerca de la ventana cuando recibió el impacto de las esquirlas de vidrio. El caso generó alarma entre los pasajeros y habitantes del sector, quienes reaccionaron ante lo ocurrido.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Cali, que lograron la captura de una mujer de 51 años y un hombre de 53 años, señalados preliminarmente de participar en la agresión contra el vehículo y su conductor.

🚨 Capturadas dos personas por el ataque a un bus del MÍO que dejó herido a un niño de 11 años en Cali.

El hecho ocurrió en el sector de Potrero Grande.#Cali #MIO #Seguridad pic.twitter.com/URySWA2I0m — Valle Visible (@visiblevalle) June 18, 2026

Capturas y versión de las autoridades

Según el reporte oficial, el hecho se habría originado en medio de una discusión previa entre los ocupantes de la motocicleta y el conductor del bus. En ese contexto, se produjo el lanzamiento del objeto contra el vehículo de transporte público.

El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, explicó en declaraciones citadas por Noticias RCN que la situación se trató de un acto de intolerancia:

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“Se trataría de un hecho de intolerancia entre dos personas que se movilizaban en una motocicleta y un vehículo del transporte masivo MIO. Producto de este acto de intolerancia, fue lanzado un objeto contundente contra los vidrios del vehículo, lo que produjo lesiones sin gravedad en un menor de edad”.

Las autoridades confirmaron que el menor no presenta heridas de gravedad.

Judicialización de los implicados

Tras la intervención policial, las dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes, donde deberán responder por los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales.

El caso sigue siendo materia de investigación para establecer con claridad las circunstancias que rodearon el hecho.

Contexto de seguridad en el sistema MÍO

De acuerdo con cifras mencionadas por las autoridades, este tipo de agresiones contra el sistema de transporte público no son aisladas. Según datos entregados, solo en el primer semestre de 2025 se habrían registrado más de 300 hechos de agresión contra conductores del MÍO.

En medio de este panorama, la empresa del sistema hizo un llamado a la ciudadanía a resolver los conflictos de manera pacífica y evitar este tipo de conductas que pueden derivar en sanciones penales y administrativas.