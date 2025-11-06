Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: José Oliverio fue judicializado por agredir sexualmente a Keyla, una perra pastor alemán, en un establecimiento del barrio Gibraltar, sur de Bogotá. La Fiscalía lo imputó por hurto agravado y lesiones agravadas por actos sexuales, tras hallar al animal con signos de maltrato diez días después del incidente.

¡Indignante en Bogotá! Judicializan a hombre por maltrato y abuso sexual a canina pastor alemán

José Oliverio fue judicializado tras ser señalado de agredir sexualmente a una canina de raza pastor alemán en un establecimiento comercial del barrio Gibraltar, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Los hechos habrían ocurrido el pasado 24 de agosto de 2025.

La víctima, una perrita llamada Keyla, fue hallada diez días después con signos evidentes de maltrato y violencia sexual. Según la Fiscalía, Oliverio estaría relacionado con el apoderamiento del animal, hecho que derivó en la denuncia de vecinos y la intervención judicial.

Esto le podría interesar: ¡Los pillaron alardeando con el arma! Cámaras del C4 dejaron al descubierto a tres asesinos en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El hombre fue imputado por los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o integridad física del animal, agravadas por actos sexuales. Actualmente, se encuentra a disposición de un juez con función de control de garantías, mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que cualquier hecho de maltrato animal o situación que afecte la convivencia puede denunciarse a través de la Línea de Emergencias 123.