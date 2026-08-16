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Resumen: Un camión que transportaba ayudas humanitarias hacia Chocó fue atacado a tiros por hombres que se movilizaban en motocicletas, en el sector La Herradura, de Ciudad Bolívar. El vehículo recibió cuatro impactos de bala, pero no hubo personas heridas ni daños en las donaciones. Las autoridades investigan a los responsables y su posible relación con estructuras delincuenciales con presencia en la zona.

¡Indignante! Atacan a tiros camión que llevaba ayudas para damnificados del terremoto hacia Chocó

Un vehículo que transportaba donaciones para las comunidades afectadas por el terremoto fue atacado con disparos mientras avanzaba por una carretera del Suroeste antioqueño.

El hecho ocurrió en horas de la noche en el sector conocido como La Herradura, en jurisdicción de Ciudad Bolívar, sobre la vía que comunica a Medellín con Quibdó, en inmediaciones del límite entre Antioquia y Chocó.

Según la información conocida sobre el caso, el camión había salido desde Itagüí, en el Valle de Aburrá, junto con otros vehículos que llevaban ayudas humanitarias hacia el departamento del Chocó.

El camión recibió cuatro impactos

El vehículo de carga fue interceptado por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas, quienes habrían disparado contra el automotor durante el recorrido.

Tras la acción, las autoridades encontraron cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en el camión.

A pesar del ataque, las personas que viajaban en el vehículo resultaron ilesas y las ayudas que eran trasladadas hacia el Chocó no sufrieron daños.

Después de lo ocurrido, los ocupantes se desplazaron hasta una estación de servicio, donde fueron atendidos por uniformados de la Policía, quienes realizaron la inspección correspondiente al automotor.

Otro camión habría intervenido durante el ataque

En medio de la situación, un segundo vehículo de carga que circulaba por la misma vía habría arrollado una de las motocicletas utilizadas por los hombres que participaron en el ataque.

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, esta situación habría impedido que la acción continuara.

Posteriormente, personal de la Policía llegó hasta el sector para verificar lo ocurrido y acompañar a los ocupantes del camión que llevaba las donaciones.

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Los responsables del ataque no fueron ubicados en el lugar pese a la búsqueda adelantada por las autoridades.

Las ayudas continuaron su recorrido

Una vez verificada la situación, los vehículos que conformaban la caravana continuaron su desplazamiento hacia el departamento del Chocó.

Las donaciones tenían como destino las comunidades afectadas por el terremoto que golpeó diferentes zonas del país y que ha motivado el envío de alimentos y otros elementos desde distintos puntos de Colombia.

El ataque ocurrió precisamente durante uno de estos desplazamientos destinados a llevar asistencia a las poblaciones damnificadas.

Autoridades investigan quiénes estarían detrás

Por ahora, las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer quiénes participaron en el ataque y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo la agresión contra el vehículo.

En el sector donde ocurrió el hecho se ha reportado presencia de estructuras armadas, entre ellas el Clan del Golfo, a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y el grupo delincuencial organizado Carne Rancia.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente cuál de estas estructuras estaría relacionada con el ataque al camión que transportaba las ayudas humanitarias.

La investigación continúa mientras el vehículo y los demás automotores que trasladaban las donaciones prosiguieron su ruta hacia el Chocó.