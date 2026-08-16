Fleteros protagonizaron un violento atraco en Santa Fe de Antioquia: denúncielos, hay recompensa

Resumen: El Gobernador Andrés Julián Rendón anunció un importante incentivo económico para dar con el paradero de los delincuentes que alteraron la tranquilidad en Santa fe de Antioquia, municipio patrimonial del Occidente antioqueño.

Minuto30.com .- En respuesta a un reciente caso de hurto registrado en el municipio de Santa Fe de Antioquia, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, emitió una directriz perentoria a la Policía Nacional para ubicar y capturar a los responsables del hecho que ha generado indignación en la comunidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental se pronunció con vehemencia frente al caso, dejando clara su postura de cero tolerancia contra la criminalidad que afecta a los residentes y turistas de la subregión del Occidente.

El contundente mensaje del Gobernador

En su publicación, Rendón exigió resultados rápidos por parte de las autoridades competentes, al tiempo que calificó a los implicados con dureza:

«Antioqueños, le he pedido a la Policía Antioquia que cace a estos fascinerosos que cometieron este robo en Santa Fe de Antioquia», señaló el mandatario.

Cuatro individuos en dos motos protagonizaron un violento atraco en Santa Fe de Antioquia Cuatro individuos en dos motos protagonizaron un violento atraco en Santa Fe de Antioquia

Estrategia para la captura: Recompensa y apoyo ciudadano

Para agilizar el proceso de investigación e incentivar la denuncia, la Gobernación de Antioquia activó un plan de recompensas con las siguientes condiciones:

Se entregarán hasta $50 millones de pesos de fondos departamentales, el pago se realizará a quien brinde información veraz y oportuna que permita la identificación, judicialización y captura efectiva de los delincuentes.

El gobernador enfatizó en la necesidad de trabajar de la mano con la ciudadanía, pidiendo «todo el apoyo» para que la Fuerza Pública cuente con las pistas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia.

Con esta medida, la administración departamental busca enviar un mensaje disuasivo a las estructuras delincuenciales y evitar que hechos de esta naturaleza empañen la seguridad de uno de los destinos turísticos más importantes de Antioquia.