¡Indignante agresión en Envigado! Comunidad interviene y detiene ataque a una mujer en plena calle

Resumen: En Envigado, una mujer fue víctima de violencia de género en plena vía pública cerca de la cancha La Paloma. La agresión ocurrió tras una discusión, pero la rápida intervención de varios transeúntes detuvo al agresor y protegió a la víctima. La Secretaría de las Mujeres y la Alcaldía hacen un llamado a denunciar estos hechos y activar los protocolos de protección, mientras las autoridades evalúan medidas de seguimiento para garantizar la seguridad de la mujer.

Un hecho de violencia de género generó conmoción en Envigado luego de que un hombre agrediera físicamente a una mujer en plena vía pública, cerca de la canalización de la cancha La Paloma. La intervención oportuna de transeúntes y motociclistas que pasaban por el lugar evitó que la situación derivara en un daño mayor.

Según los testimonios y un videos que circulan en redes sociales, la agresión se produjo tras una discusión entre la pareja. En un momento, el agresor tomó a la mujer con fuerza por detrás, lo que provocó la inmediata reacción de los presentes. Varios ciudadanos intervinieron para separar al agresor y proteger a la víctima, demostrando la importancia de la acción comunitaria frente a la violencia de género.

La Secretaría de las Mujeres de Envigado, liderada por Jennifer Quintero Pérez, condenó el acto de agresión y reiteró la necesidad de que las víctimas denuncien estos hechos.

Esto le podría interesar: ¡No quedó impune! Capturan a joven de 21 años por presunto homicidio tras riña en Manrique

“La violencia no tiene justificación. Hacemos un llamado a la mujer afectada para que se acerque a nuestras instalaciones o a las autoridades competentes, y pueda recibir atención integral”, aseguró la funcionaria.

Hasta el momento, la administración local indicó que no se ha recibido una denuncia formal, por lo que insistió en la importancia de que los ciudadanos alerten a las autoridades para activar las rutas de protección y cuidado establecidas para estos casos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta en X, solicitando la activación del Código Púrpura mediante las patrullas especializadas, con el fin de garantizar la seguridad de la víctima y prevenir nuevos episodios de violencia.