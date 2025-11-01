Resumen: Un juez condenó a Marco Antonio Parra por el feminicidio de una adolescente de 15 años en Chocontá, Cundinamarca. La investigación de la Fiscalía, apoyada en videos de seguridad, pruebas de ADN y objetos encontrados en el lugar, permitió demostrar su responsabilidad y llevó a una pena de 43 años y 9 meses de prisión.

Condenado a más de 40 años por el atroz feminicidio de una joven en Chocontá

Un juez penal de conocimiento declaró responsable a Marco Antonio Parra por el feminicidio de una joven de 15 años, ocurrido el pasado 12 de marzo en zona rural del municipio de Chocontá, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cundinamarca, el hombre abordó a la víctima en la vereda Pueblo Viejo Alto y la condujo hacia una zona boscosa, donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.

Videos de cámaras de seguridad y otras pruebas recopiladas durante el proceso permitieron establecer la ruta que siguió el agresor y confirmar que fue la última persona que tuvo contacto con la adolescente. En el lugar de los hechos, los investigadores hallaron una prenda de vestir, un bolso y un teléfono celular pertenecientes al procesado.

Además, los análisis de ADN practicados por el instituto forense determinaron que el material genético encontrado en el cuerpo de la víctima correspondía a Marco Antonio Parra, lo que reforzó la hipótesis de la Fiscalía.

Con base en estas evidencias, el juez dictó sentencia y condenó a Marco Antonio a 43 años y 9 meses de prisión, pena que deberá cumplir en establecimiento carcelario.