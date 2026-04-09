¡Explotó contra el ‘Pretty Boy’! Akemi Nakamura tilda de desleal a Maluma en pleno reality

Resumen: Akemi Nakamura expuso en un reality detalles de su relación pasada con Maluma, donde señaló episodios que la afectaron emocionalmente y cuestionó actitudes del cantante. A pesar de ello, también recordó momentos importantes y habló de su proceso de sanación, mientras el artista no se ha pronunciado sobre las declaraciones.

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La relación que durante años mantuvo Akemi Nakamura con el cantante colombiano Maluma volvió a ser tema de conversación luego de que la modelo y actriz colombo-japonesa compartiera detalles de su historia en un programa de televisión chileno.

La intervención de Nakamura, enmarcada en una dinámica de cartas dirigida a personas que extrañaban, permitió al público conocer cómo vivió la relación y el impacto que tuvo en su vida personal.

Reflexiones y reproches en primera persona

Durante su participación en el reality, Nakamura dirigió un mensaje directo a Juan Luis Londoño, nombre real del artista. La carta combinó recuerdos afectivos con críticas sobre situaciones que marcaron negativamente su vínculo.

Según expresó, lo que más le dolió no fueron únicamente las infidelidades, sino “la falta de agradecimiento y lealtad. El que me ridiculizaras, humillaras y me pisotearas todo lo que había construido”.

La modelo añadió que, a pesar de las dificultades, reconoce momentos que aún guarda con cariño: “Estas palabras que nunca he dicho abiertamente son para Juan Luis, que, extraño una relación así, que me haga vibrar. Me hace falta el Juan Luis que conocí”.

En otro pasaje de su mensaje, reflejó la disparidad entre su entrega y lo que recibió: “Pienso tanto que para mí fuiste todo, en cambio yo para ti no fui nada”.

Recuerdos, admiración y sanación personal

Nakamura relató que la relación se desarrolló de manera discreta durante aproximadamente ocho años, finalizando en 2018, justo antes de que Maluma iniciara un breve noviazgo con otra modelo.

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Según la participante, esa etapa influyó en la forma en que vivió la ruptura, dejándole una sensación de humillación que todavía la acompaña. A pesar de este dolor, no dejó de reconocer el esfuerzo que el cantante dedicó a construir su carrera internacional y manifestó admiración por sus logros.

La carta también incluyó detalles más íntimos y cotidianos de la convivencia, como su nostalgia por los platillos que preparaba Maluma: “Nadie cocina como Juancho cocina”, confesó Nakamura entre lágrimas.

Este aspecto, junto a la reflexión sobre su propio proceso de sanación, permitió a la modelo exponer una visión más completa y humana del vínculo que compartieron.

Lo que dejó la relación y la etapa actual de Maluma

Actualmente, el cantante paisa se encuentra en una etapa distinta de su vida, con una relación estable junto a Susana Gómez y su hija Paris.

Hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración pública sobre las palabras de Nakamura, mientras la conversación continúa en redes sociales y medios digitales, donde las opiniones de los seguidores se dividen entre apoyo a la modelo y defensa del artista.

La intervención de Akemi Nakamura puso sobre la mesa no solo los momentos difíciles de su relación, sino también la dualidad entre el hombre que la lastimó y el artista que ella sigue admirando.