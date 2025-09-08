¡Indignación total! Hincha de Millonarios usó las graderías de El Campín como baño

Un hecho insólito protagonizado por una aficionada de Millonarios durante el clásico capitalino frente a Santa Fe se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales y desplazó la atención del empate sin goles registrado el pasado sábado 6 de septiembre en el estadio El Campín.

En un video grabado desde las graderías, se observa a una mujer que, en medio del partido, decide bajarse los pantalones para orinar frente a su asiento. Aunque una acompañante intentó cubrirla con un saco, las imágenes fueron captadas y compartidas en las redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales.

La grabación también muestra el momento en que la joven se reincorpora de inmediato, se ajusta el pantalón y vuelve a sentarse, lo que desató una ola de comentarios negativos. La mayoría de usuarios cuestionaron la falta de respeto hacia los demás asistentes y la ausencia de cultura ciudadana en escenarios deportivos que cuentan con baños en cada tribuna.

Las críticas se centraron en lo antihigiénico y vergonzoso del acto, además del mal ejemplo que representa para niños y familias que asisten a este tipo de encuentros.

El incidente reabrió el debate sobre el comportamiento de algunos hinchas y la necesidad de reforzar campañas de cultura ciudadana en los estadios del país, donde no solo está en juego el espectáculo deportivo, sino también la convivencia entre los aficionados.