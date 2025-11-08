Resumen: Las autoridades judiciales y de policía han iniciado las labores de inspección técnica y recolección de pruebas en el establecimiento comercial

MASACRE EN EL CARMEN DE VIBORAL! Asesinan a tres personas en establecimiento comercial: identifican una de las víctimas

Minuto30.com .- Una ola de terror sacude al municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia, tras el brutal asesinato de tres personas ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en el sector de Tahamíes.

Según los reportes de testigos, la masacre ocurrió cuando varios sujetos armados llegaron directamente al establecimiento y abrieron fuego sin mediar palabra contra las víctimas, disparando en repetidas ocasiones. La sevicia del ataque sugiere que se trató de un ajuste de cuentas o un acto de sicariato claramente dirigido.

Identificado Líder juvenil entre las Víctimas

De momento, solo se ha podido confirmar la identidad de una de las víctimas, quien era un reconocido miembro de la comunidad. Se trata de Andrés Giraldo, quien se desempeñaba como empleado de la Alcaldía Municipal y era un activo líder juvenil en El Carmen de Viboral. Su asesinato ha generado consternación y repudio entre las autoridades y la población.

Las autoridades judiciales y de policía han iniciado las labores de inspección técnica y recolección de pruebas en el establecimiento comercial. El objetivo es esclarecer los móviles de este triple homicidio y dar con el paradero de los agresores. La hipótesis principal apunta a una retaliación o a la lucha por el control territorial en la zona.

El crimen de Andrés Giraldo y las otras dos personas no identificadas en Tahamíes subraya la creciente preocupación por el aumento de la violencia en el Oriente Antioqueño.