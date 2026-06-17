Resumen: Las autoridades revelaron que el hombre capturado por la muerte de Valentina Vanegas en Itagüí ya había sido condenado por violencia intrafamiliar en 2019. Ante estos antecedentes, la Alcaldía anunció acompañamiento jurídico para que el caso sea investigado como feminicidio y se imponga la máxima condena posible al presunto responsable.

¡Indignación total! Capturado por la muerte de Valentina en Itagüí ya había sido condenado en 2019

Continúan conociéndose nuevos elementos alrededor de la muerte de Valentina Vanegas, la joven de 28 años que perdió la vida en hechos ocurridos en una vivienda del municipio de Itagüí y cuyo compañero sentimental fue capturado como principal sospechoso.

La víctima se desempeñaba como gestora de Coldeportes en el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí. Tras el crimen, las autoridades comenzaron a reconstruir el historial de la relación que sostenía con el señalado agresor, encontrando antecedentes judiciales que hoy cobran especial relevancia dentro de la investigación.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, el hombre de 29 años ya había sido condenado en 2019 por violencia intrafamiliar. Ese antecedente estaría relacionado con hechos ocurridos contra la misma mujer.

El caso ha generado conmoción en la comunidad y ha puesto nuevamente sobre la mesa la preocupación por los ciclos de violencia que enfrentan muchas mujeres antes de convertirse en víctimas de agresiones más graves.

Autoridades buscan que el caso sea investigado como feminicidio

Frente a los antecedentes conocidos y las circunstancias que rodean el hecho, la Administración Municipal anunció que acompañará jurídicamente el proceso penal para buscar que la conducta sea tipificada como feminicidio.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, explicó que la intención es que la investigación tenga en cuenta los presuntos antecedentes de violencia que habrían existido dentro de la relación.

«Activamos todo el acompañamiento legal para acompañar el proceso penal de Juan José, para que le caiga todo el peso de la ley, que no sea un homicidio agravado, que sea un delito de feminicidio por el ciclo de violencia que ejercía sobre Valentina quitándole la vida», manifestó el funcionario.

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Desde la Alcaldía también expresaron su rechazo frente a lo ocurrido y reiteraron su compromiso con la protección de las mujeres en el municipio.

“Estamos jugados con la seguridad y especialmente con la protección de las mujeres”, señaló Otálvaro.

Fue capturado en flagrancia el presunto responsable del feminicidio de Valentina Vanegas, una mujer de 29 años. Rechazamos categóricamente este lamentable hecho que hoy deja una víctima mortal y enluta a una familia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Valentina y… pic.twitter.com/35GOSYcDs6 — Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) June 16, 2026

Lo que se conoce de la investigación

Los hechos se registraron en un apartamento de Itagüí. Según la información entregada por las autoridades, la Policía acudió al lugar tras recibir un reporte relacionado con un posible caso de violencia intrafamiliar.

Al llegar al inmueble, los uniformados encontraron la puerta cerrada. Debido a la situación de flagrancia reportada, ingresaron a la vivienda y allí hallaron a Valentina con heridas ocasionadas por un arma cortopunzante.

En el lugar también fue encontrado el hombre señalado como presunto responsable. De acuerdo con el reporte oficial, tenía prendas con manchas de sangre y estaba en posesión de un arma que será analizada dentro de la investigación.

La mujer fue trasladada de urgencia a la Clínica Antioquia, donde el personal médico intentó estabilizarla. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después.

Las autoridades continúan adelantando las actuaciones judiciales correspondientes mientras se define la situación procesal del capturado. Entre tanto, la administración municipal anunció que seguirá acompañando el caso para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades a las que haya lugar.