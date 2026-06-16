Resumen: En medio de la agresión al interior de la vivienda, Valentina logró alertar y pedirle ayuda a una vecina que contaba con las llaves de la reja exterior de la propiedad, se comunicó de inmediato con la Policía Nacional y con el padre de la joven para informarles sobre la grave situación.

Valentina pidió ayuda, pero ya fue tarde: murió en Itagüí a manos de quien sería su pareja sentimental

Minuto30.com .- Un repudiable caso de violencia basada en género enlutó al municipio de Itagüí durante la mañana de este lunes, 15 de junio. Valentina Vanegas Gallego, una joven de 28 años, fue víctima de feminicidio tras ser atacada con un arma cortopunzante por su compañero sentimental en el barrio Samaria, en el sector conocido como Calle Negra.

El trágico desenlace se produjo pese a los desesperados intentos de la víctima por pedir ayuda y la rápida intervención de la comunidad y las autoridades.

La secuencia de los hechos

De acuerdo con la información preliminar y los testimonios entregados por la comunidad, el lamentable suceso se desarrolló de la siguiente manera:

En medio de la agresión al interior de la vivienda, Valentina logró alertar y pedirle ayuda a una vecina que contaba con las llaves de la reja exterior de la propiedad, se comunicó de inmediato con la Policía Nacional y con el padre de la joven para informarles sobre la grave situación.

Al llegar al lugar los uniformados y el padre de la víctima, se encontraron con el presunto agresor, quien fue el encargado de abrir la puerta de la casa. El hombre tenía rastros de sangre evidentes en su cuerpo y ropa.

Tras ingresar al domicilio, los policías confirmaron la emergencia al observar a Valentina tendida en el suelo y gravemente herida por el ataque con arma blanca.

La joven fue auxiliada y trasladada de urgencia a las instalaciones de una clínica de la localidad. Lamentablemente, debido a la gravedad de las lesiones, el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso. En el lugar de los hechos, las autoridades materializaron la captura en flagrancia de su pareja sentimental.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su proceso de judicialización por el delito de feminicidio.