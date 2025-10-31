La selección colombiana de fútbol masculino Sub-17 se encuentra lista para el inicio del Campeonato Mundial de la categoría.

La competencia se celebrará en el moderno complejo Aspire Zone de Al Rayyan, Catar, del lunes 3 al jueves 27 de noviembre.

Esta edición, que por primera vez contará con la participación de 48 equipos distribuidos en 12 grupos de cuatro, promete ser histórica.

El formato del torneo permitirá que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificados avancen a los dieciseisavos de final, dando paso a la fase de eliminación directa.

Dirigida por Fredy Hurtado, la selección nacional quedó encuadrada en el Grupo G, donde tendrá un duro debut y exigentes rivales.

El camino de Colombia comenzará el próximo martes 4 de noviembre a las 9:45 de la mañana, enfrentándose a Alemania, el actual campeón del certamen.

El equipo colombiano entrará en competencia el viernes 7 de noviembre contra El Salvador desde las 7:30 de la mañana hroa colombiana y luego el lunes 10 de noviembre a las 8:30 a.m. contra Corea del Norte.

Colombia lista para el Mundial Sub-17 en Catar: Un torneo histórico con 48 equipos

El técnico Hurtado ha depositado su confianza en un grupo de 21 jóvenes talentos para representar al país en la cita mundialista.

El equipo está integrado por Jorman Mendoza, Criss Macías, Brait García, Cristian Orozco, Juan José Cataño, Kevin Angulo y Cristian Flórez.

Asimismo, Jesús Peñaloza, Camilo Amú, Miguel Solarte, Didier Henao, Edmilson Herazo, Ángel Mora y Santiago Lodoño.

Finalmente, Juan Sebastián Covilla, David Rodríguez, Miguel Agámez, Matías Lozano, Deivi Quiñones, Yaiker Moya y José Escorcia.

Colombia llega al torneo con la ilusión de superar sus mejores actuaciones en la Copa Mundial Sub-17.

La selección nacional ha alcanzado el cuarto lugar en dos ocasiones, en Finlandia 2003 cayendo ante Argentina por el bronce y en Nigeria 2009 siendo derrotada por España en el partido por el tercer puesto.

El equipo buscará reeditar y superar esas gestas en tierras cataríes, empezando con el desafío de avanzar en un grupo complicado para llegar a la fase eliminatoria del campeonato.

Más noticias de Deporte