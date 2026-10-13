Resumen: Un video de una cabalgata en San Roque, Antioquia, generó indignación al mostrar a cuatro mujeres montadas al mismo tiempo sobre una mula. Las imágenes provocaron cuestionamientos por el bienestar del animal. Tras conocer la denuncia, la Alcaldía informó que el propietario se presentó voluntariamente ante las autoridades y recibió una orden de comparendo. El caso continuará su trámite correspondiente.

¡Indignación en San Roque! Cuatro mujeres montaron al mismo tiempo una mula y el dueño recibió un comparendo

Una escena registrada durante una celebración popular en San Roque, Nordeste antioqueño, generó controversia luego de que se difundieran imágenes de cuatro mujeres montadas al mismo tiempo sobre una mula. El episodio ocurrió durante una cabalgata en el municipio y despertó inquietudes entre ciudadanos por las condiciones en las que se encontraba el animal.

La situación fue divulgada por el medio local NS Noticias y provocó opiniones divididas. Mientras algunas personas señalaron que las mulas tienen capacidad para soportar cargas, otras cuestionaron que varias personas utilizaran al ejemplar de esta manera y pidieron mayor consideración por su bienestar.

El video generó cuestionamientos por el trato al animal

En las imágenes se observa a las cuatro mujeres sobre la mula mientras esta avanza lentamente por una zona céntrica del municipio. La grabación motivó comentarios sobre la responsabilidad que debe existir durante las festividades en las que participan animales, especialmente en actividades como las cabalgatas.

Entre las reacciones estuvo la de una internauta, quien manifestó su rechazo a lo ocurrido y recordó la importancia de priorizar el cuidado de los ejemplares por encima de las actividades recreativas.

“Un animal no es un juguete, ni un objeto para llamar la atención. Es un ser vivo que merece dignidad, cuidado y consideración. Las tradiciones y las cabalgatas pueden ser espacios de alegría e integración pero nunca deben convertirse en excusa para olvidar el respeto y bienestar animal”.

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Alcaldía informó sobre el comparendo al propietario

Tras conocer la denuncia, la Alcaldía de San Roque se pronunció sobre las actuaciones adelantadas. Según informó la Administración Municipal, el propietario de la mula acudió voluntariamente ante la Inspección Municipal de Convivencia y Paz y el Comando de Policía para dar explicaciones sobre lo sucedido.

Durante el procedimiento, las autoridades le notificaron una orden de comparendo, conforme a lo comunicado por la Alcaldía en relación con la normativa de convivencia ciudadana. La entidad precisó que el caso continuará su trámite ante las autoridades competentes, con respeto por el debido proceso y las garantías legales.

Hasta el momento, la información entregada por la Administración Municipal señala la notificación del comparendo, sin que se haya informado de una sanción definitiva derivada del episodio.

La Administración pidió responsabilidad durante las festividades

La Alcaldía también se refirió a las celebraciones equinas y al valor que tienen para el municipio. Aunque reconoció la importancia de estas tradiciones, insistió en que deben desarrollarse sin descuidar la protección de los animales que participan en ellas.

“Pero reiteramos que estas deben desarrollarse con responsabilidad y respeto por la vida. El bienestar animal es un compromiso de todos y no es negociable”, apuntó la entidad.

El caso continuará en manos de las autoridades correspondientes, mientras la controversia suscitada por el video vuelve a poner sobre la mesa la importancia del cuidado animal durante las fiestas populares de San Roque.