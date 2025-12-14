Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Indignación en Medellín! Policía pierde la vida en enfrentamiento con delincuentes en Manrique; cae un atacante y buscan al cómplice

    El subintendente Iván Ferney Tavares falleció tras enfrentarse a delincuentes que intentaban robarle sus pertenencias mientras se desplazaba por el sector.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Indignación en Medellín! Policía pierde la vida en enfrentamiento con delincuentes en Manrique; cae un atacante y buscan al cómplice

    Resumen: Un subintendente de la Policía, Iván Ferney Tavares, de 44 años, murió tras un intercambio de disparos con delincuentes que intentaban robarle sus pertenencias en el barrio Manrique El Pomar, en Medellín. Uno de los atacantes resultó herido y la Policía busca al cómplice mientras adelanta operativos para desmantelar la estructura criminal involucrada.

    Un lamentable hecho de violencia enluta a la Policía Metropolitana luego de que el subintendente Iván Ferney Tavares, de 44 años, fuera asesinado mientras se movilizaba en su motocicleta personal en el sector de Manrique El Pomar. El hecho ocurrió hacia las 8:03 de la noche del sábado 13 de diciembre en la calle 76 del barrio.

    Según el reporte de las autoridades, Tavares fue interceptado por varios delincuentes que pretendían hurtarle sus pertenencias. En el intento de defensa, el oficial logró herir a uno de los atacantes, pero lamentablemente resultó gravemente herido en el intercambio de disparos. El subintendente falleció mientras recibía atención médica en un centro de salud cercano. Durante el incidente, los agresores también habrían hurtado el arma de fuego de defensa personal del uniformado.

    El hecho generó una rápida reacción de la Policía, que desplegó operativos en la zona con el objetivo de capturar al otro responsable del ataque. Las autoridades también anunciaron que se adelantan investigaciones para desmantelar la estructura criminal a la que pertenecerían los involucrados.

    Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del subintendente, condenando el ataque y subrayando la necesidad de que los responsables sean judicializados.

