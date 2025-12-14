¡Urgente! Cierre Total de Vía Medellín – El Santuario por posible artefacto explosivo

Minuto30.com .- La Concesión Devimed S.A. ha informado un cierre total preventivo en la vía que comunica Medellín con El Santuario, debido a la presencia de un elemento sospechoso.

El sector en el que se encuetra una bandera del ELN y la alerta por posibles explosivos es entre el Peaje y el Alto de La Virgen, en el Kilómetro 08+700.

El cierre se realiza con el fin de permitir que las autoridades competentes realicen la verificación de un elemento dejado en la zona de la montaña, que se presume fue abandonado por grupos subversivos.

Se recomienda a los viajeros tomar vías alternas y estar atentos a los comunicados oficiales de Devimed y las autoridades viales sobre la reapertura de la vía, la cual se mantendrá cerrada hasta garantizar la seguridad del sector.

Aquí más Noticias de Antioquia