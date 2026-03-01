¡Indignación en Medellín! Gato presuntamente sedado sería usado para pedir dinero a turistas

Resumen: En la Comuna 13 de Medellín, un gato presuntamente sedado y disfrazado estaría siendo usado para pedir dinero a turistas. Testigos alertaron que el felino permanecía inmóvil durante largos periodos y no respondía a estímulos normales, lo que generó preocupación por su bienestar. La Plataforma Alto pidió intervención de las autoridades, mientras la Policía Ambiental indicó que no puede actuar sin una denuncia formal, provocando indignación entre la ciudadanía.

La Comuna 13 de Medellín, reconocida por su arte callejero, grafitis y recorridos turísticos, se encuentra en el centro de un caso que ha generado gran preocupación entre ciudadanos y defensores de los animales. Según denuncias difundidas en redes sociales, un gato estaría siendo utilizado de manera ilícita para solicitar dinero a turistas, mientras permanece aparentemente sedado y disfrazado con gafas, chaqueta y otros accesorios.

El caso se volvió viral tras la difusión de fotografías y videos en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde se observa al felino completamente inmóvil durante largos periodos de tiempo.

Testigos relatan comportamiento anormal del felino

Una familia que visitaba la Comuna 13 relató que el gato permanecía flácido y sin mostrar reacción mientras un hombre solicitaba dinero a quienes se acercaban para fotografiarlo. “Al llegar a la parte superior del recorrido, observamos a un hombre que solicita dinero para tomarse fotografías con un gato que permanece disfrazado y aparentemente dormido. Lo que me llamó profundamente la atención es que el animal no reaccionaba a estímulos normales como llamados, ruido o música fuerte”, contaron los testigos.

La preocupación creció cuando, al regresar una hora después, el felino continuaba en la misma posición, completamente inmóvil. Aunque percibieron su respiración, esta parecía fatigada y su comportamiento no correspondía al bienestar normal de un gato. Los visitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades ante la sospecha de explotación o maltrato.

Organizaciones de protección animal exigen intervención

La Plataforma Alto, dedicada a la defensa de los animales en Colombia, solicitó que las autoridades verifiquen si el felino está siendo sedado y usado con fines económicos. La organización destacó que estas situaciones constituyen un claro caso de maltrato y abuso, que afecta la salud del animal. “Quien usa animales para pedir dinero es un explotador, no importa la excusa que tenga”, señaló la entidad.

Ayuda @PoliciaMedellin Según reportes de la ciudadanía, el gatico estaba bajo efectos de sedantes para exhibirlo al público conseguir dinero. Personas que presenciaron los hechos afirman que durante varios minutos el felino… pic.twitter.com/ZC8PJyJLe2 — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) February 26, 2026

Por su parte, la Policía Ambiental de Medellín informó a El Tiempo que no puede actuar sin una denuncia formal. Además, señaló que la falta de información sobre la identidad de los responsables y la ubicación exacta del gato limita la posibilidad de iniciar un proceso administrativo o judicial.

Contexto legal y repercusiones

Este caso ocurre en un contexto donde la legislación colombiana ha fortalecido las sanciones frente al maltrato animal. La Ley Ángel contempla penas de prisión de 20 a 42 meses, multas e inhabilitaciones para quienes cometan delitos de maltrato o explotación de animales.

La difusión de los videos y fotografías ha generado indignación en redes sociales, donde los usuarios han criticado la lentitud de la intervención de las autoridades. La situación pone de manifiesto la necesidad de proteger a los animales frente a cualquier forma de maltrato y de garantizar que los espacios turísticos sean seguros tanto para los visitantes como para los animales que se encuentren en ellos.