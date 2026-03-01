Menú Últimas noticias
    Investigan muerte de una mujer de 30 años durante cirugía estética: Sufrió un paro cardíaco

    La causa exacta del deceso quedó catalogada como “por establecer”

    Investigan muerte de una mujer de 30 años durante cirugía estética: Sufrió un paro cardíaco

    Resumen: La mujer se realizaba una abdominoplastia, una de las cirugías estéticas más comunes pero que requiere estrictos protocolos de bioseguridad y monitoreo anestésico.

    Un nuevo caso de presunta complicación quirúrgica en procedimientos estéticos sacude a Medellín. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien perdió la vida mientras se sometía a una intervención de abdominoplastia.

    De acuerdo con las versiones extraoficiales, la emergencia se desató la noche del sábado 28 de febrero en medio del procedimiento cuando la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. De inmediato, se solicitó el apoyo de los organismos de socorro y las autoridades competentes; sin embargo, al llegar al lugar de los hechos, el personal médico de apoyo confirmó que la mujer ya se encontraba sin signos vitales.

    Investigación en curso: ¿Error en el procedimiento?

    Aunque la causa exacta del deceso quedó catalogada como “por establecer” por parte de los peritos forenses, las autoridades han iniciado una línea de investigación para determinar si existió un error técnico durante la cirugía.

    La mujer se realizaba una abdominoplastia, una de las cirugías estéticas más comunes pero que requiere estrictos protocolos de bioseguridad y monitoreo anestésico.

    Unidades de criminalística realizaron la Inspección Técnica a Cadáver y procedieron a recolectar evidencia en la clínica o centro médico donde se realizaba el acto quirúrgico para verificar los permisos y la idoneidad del personal.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


