Resumen: Resumen: Peluche, un gatico de Marmato, Caldas, sigue hospitalizado tras ser lanzado por unas escaleras y golpeado por una mujer. Sufrió contusiones en el cuerpo y la cara, pero ya come y sus signos vitales están estables. Su dueña interpondrá la denuncia y la ciudadanía pide aplicar la Ley Ángel. El comunicado de la Alcaldía, que no menciona al animal, causó más indignación.

¡Indignación en Marmato! Lanzaron a Peluche por las escaleras y la Alcaldía ni lo menciona en su comunicado

Una cámara de seguridad registró en Marmato, en el Occidente de Caldas, el momento en el que una mujer se ensañó con un gatico de nombre Peluche: lo tomó en unas escaleras, lo lanzó y, ya en la calle, volvió a cogerlo para golpearlo contra el pavimento. El video, que circula en redes sociales, desató la indignación de una comunidad entera y hoy la familia del animalito pide justicia mientras Peluche sigue hospitalizado.

Los hechos sucedieron en el sector de El Llano de este municipio caldense. En las imágenes se observa a la mujer entrar a una casa, subir unas escalas y tomar al gato, que regresaba a su hogar con su familia, para lanzarlo por las escaleras. Según relató el medio local La Patria, el animal, gravemente lesionado, alcanzó a correr para esconderse.

Luisa, la dueña de Peluche, manifestó su indignación por lo sucedido e informó que interpondrá la denuncia correspondiente para buscar justicia por su mascota. La familia, además, pidió difusión del caso y colaboración ciudadana para identificar a la mujer que aparece en el registro, siempre por los canales oficiales de las autoridades.

Así va la recuperación de Peluche

Este domingo se conoció un parte tranquilizador sobre el estado de salud del gatico, aunque su situación sigue siendo delicada. Peluche sufrió fuertes contusiones en su cuerpo y en su cara y permanece hospitalizado bajo estricto monitoreo veterinario.

De acuerdo con el reporte entregado por su familia, el felino recibió analgésicos y antiinflamatorios y ya dio señales alentadoras: volvió a comer y ha tomado un poquito de agua. «Está comiendo y ha tomado un poquito de agua», contaron sus cuidadores al pedir que el caso no caiga en el olvido.

El reporte veterinario indica que Peluche quedó politraumatizado, con dolor a la palpación y en la columna, por lo que fue canalizado. Sus signos vitales, eso sí, se mantienen estables.

El comunicado de la Alcaldía que avivó la rabia

La Alcaldía de Marmato emitió este sábado un comunicado sobre el caso que, lejos de calmar los ánimos, generó una nueva ola de rechazo. En el texto, la administración municipal informa sobre las gestiones adelantadas para «garantizar la atención y rehabilitación de una ciudadana del municipio que enfrenta una problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas».

Según el comunicado, todas las actuaciones se han realizado con el conocimiento y la autorización de la familia de la mujer y con el apoyo de la Policía Nacional. Se gestionó su ingreso a centros de rehabilitación en Barbosa y Girardota (Antioquia), aunque en el segundo la ciudadana abandonó las instalaciones sin culminar el proceso. Actualmente se evalúa una nueva alternativa de atención especializada en Dosquebradas (Risaralda), incluyendo una posible modalidad involuntaria, siempre que se cumplan los requisitos médicos y legales.

«Entendemos la preocupación de la comunidad y reiteramos que la Administración Municipal no ha sido indiferente: seguiremos trabajando, en articulación con la familia, por una solución adecuada, segura y conforme a la normatividad vigente», concluye el comunicado.

Lo que encendió la crítica es que en ninguna parte del comunicado se menciona a Peluche, que para la ciudadanía es la verdadera víctima, ni se habla de su estado de salud. Defensores de los animales señalaron que la condición de la mujer no la exime de su responsabilidad penal y que las autoridades deben acompañar a las víctimas y apoyar la acción judicial. En las publicaciones que circulan en redes se etiquetó a la Fiscalía General de la Nación con un llamado claro: que esto no quede impune.

Piden aplicar la Ley Ángel

El caso reavivó el reclamo ciudadano por la aplicación de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endureció las sanciones contra el maltrato animal en Colombia. La norma contempla penas de prisión de 20 a 42 meses, multas de 15 a 30 salarios mínimos e inhabilidades de uno a tres años para quien cause lesiones graves a un animal. Cuando el maltrato causa la muerte del animal, la prisión va de 32 a 56 meses, con multas de 30 a 60 salarios mínimos e inhabilidad de dos a cinco años para ejercer actividades relacionadas con animales, además de la prohibición de adquirir, tener o cuidar mascotas.

En redes sociales los ciudadanos de Marmato han manifestado su malestar. «El caso del gatito es muy preocupante, los gatos son parte de nuestra familia, son nuestros compañeros y parte fundamental de nuestro hogar. Hoy no solo el gatito se debate entre la vida y la muerte, una familia está sufriendo», expresó Saray Díaz, una de las residentes del municipio, según recoge La Patria. «Como fue el animalito, pudo haber sido un niño, un anciano o cualquier persona en vulnerabilidad y esto es muy peligroso», agregó.

Mientras la denuncia formal avanza, Peluche sigue su proceso de recuperación en una clínica veterinaria, rodeado de cuidados y del mensaje que hoy repite todo un pueblo: justicia para Peluche.

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