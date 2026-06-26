Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita capturar a los responsables del robo cometido contra las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. Además, difundió imágenes del presunto implicado y pidió el apoyo de la ciudadanía para identificarlo y llevarlo ante la justicia.

Indignación en Jericó: ofrecen millonaria recompensa tras el desalmado robo a las hermanas de la Madre Laura

La búsqueda de los responsables del hurto cometido contra la comunidad de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, en el municipio de Jericó, tomó un nuevo rumbo luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunciara una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los presuntos responsables.

El mandatario departamental se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde rechazó lo ocurrido y aseguró que ya solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional para avanzar en la identificación y captura de los implicados.

«¡No hay derecho! Atracaron a las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. Una mujer de 19 años, que las engatusó diciéndoles que quería convertirse en religiosa y un hombre que la acompañaba, engañaron a las monjitas y les robaron sus ahorros y los recursos para su manutención. He pedido a la Policía de Colombia ponerse al frente para cazar a estos delincuentes», escribió el gobernador.

¡No hay derecho! Atracaron a las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. Una mujer de 19 años, que las engatuso diciéndoles que quería convertirse en religiosa y un hombre que la acompañaba, engañaron a las monjitas y les robaron sus ahorros y los recursos para… https://t.co/0xlGJFPXzi — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 26, 2026

En el mismo mensaje confirmó que la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que suministren información útil que conduzca a la ubicación y captura de los responsables del caso.

Gobernador difundió imágenes del presunto responsable

Horas después, Rendón volvió a referirse al hecho y compartió un video en el que aparece el hombre que, según indicó, estaría involucrado en el robo ocurrido en Jericó.

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De acuerdo con el mandatario, las imágenes fueron registradas en otra comunidad religiosa y podrían ser clave para facilitar su identificación.

«Antioqueños, este sería el ladrón que les robó a las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. En el video, se ven imágenes del delincuente en otra comunidad religiosa. Ayúdennos a identificarlo para llevarlo ante la justicia», publicó en su cuenta de X.

Antioqueños, este sería el ladrón que les robó a las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. En el video, se ven imágenes del delincuente en otra comunidad religiosa. Ayúdennos a identificarlo para llevarlo ante la justicia. La @GobAntioquia ofrece hasta 50… pic.twitter.com/k84VMCy0Oo — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 26, 2026

Con esta difusión, las autoridades esperan que algún ciudadano pueda aportar datos que permitan establecer la identidad y ubicación del señalado responsable.

Continúan las investigaciones

El caso generó un amplio rechazo en Antioquia luego de conocerse que los delincuentes habrían utilizado engaños para ganarse la confianza de las religiosas y acceder al lugar donde permanecían.

Según la información entregada previamente por la Diócesis de Jericó, una joven manifestó su supuesto interés en ingresar a la vida religiosa, estrategia con la que logró acercarse a la comunidad junto a un hombre que la acompañaba. Posteriormente se produjo el hurto de los recursos destinados al sostenimiento de las hermanas, las ofrendas de las celebraciones litúrgicas y el dinero correspondiente al funcionamiento del almacén de la congregación.

Mientras avanzan las investigaciones, la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia.