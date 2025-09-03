Homicidas, feminicidas y sicarios: 15 hombres y 1 mujer condenados en Cali

Resumen: Durante agosto pasado, la Fiscalía General de la Nación obtuvo 15 condenas por delitos contra la vida, cometidos en Cali (Valle del Cauca)

Durante agosto pasado, la Fiscalía General de la Nación obtuvo 15 condenas por delitos contra la vida, cometidos en Cali (Valle del Cauca). Las sentencias involucran a 15 hombres y una mujer. Cinco de las víctimas lograron salvar sus vidas luego de ser atendidas en centros asistenciales y 11 murieron debido a las heridas causadas.

Los condenados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos como: homicidios, tentativa de homicidio; y feminicidio.

Uno de los casos involucra a Johan Sebastián Lozada Ramos, condenado a 17 años y 2 meses de prisión, tras suscribir un preacuerdo por el asesinato de un Policía, y la tentativa de homicidio de un civil. Hechos que sucedieron el 13 de junio de 2024 en el barrio Guayaquil de Cali. El hombre fue hallado responsable de homicidio, homicidio tentado, ambos agravados y porte ilegal de armas de fuego.

Por otros hechos, Kevin Yecid Charry Jaimes fue condenado a 43 años y 8 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado. La Fiscalía demostró que el 4 de abril de 2023 el sentenciado asesinó a su compañera sentimental tras golpearla en múltiples oportunidades. Este caso ocurrió en una vivienda del barrio Terrón Colorado.

Como consecuencia de un mal procedimiento estético, un juez de conocimiento condenó a 47 meses de prisión a Diana Paola Estupiñán Cetré por homicidio. La Fiscalía evidenció que el 12 de septiembre de 2020 la sentenciada le inyectó silicona en los glúteos, a una mujer provocándole una embolia pulmonar y posteriormente la muerte. El funcionario judicial emitió una orden de captura contra Estupiñán para que cumpla la condena.

En otras 12 sentencias fueron condenados Carlos Andrés Guerrero Angulo, Luis Carlos Sevillano Flórez, Juan Camilo Carpio Velásquez, Carlos Andrés Tenorio Ortiz, Diego Alexánder Marles Orozco, Eribert Steven Sánchez Duarte, Miguel Ángel Rodríguez Espitia, Andrés Felipe Delgado Patiño y Luis Humberto Ocampo Pajoy.

Las penas impuestas oscilan entre los 8 y los 41 años de prisión. Según sus responsabilidades individuales, fueron imputados con delitos como homicidio, homicidio agravado tentado, porte ilegal de armas de fuego y feminicidio agravado.

