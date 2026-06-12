¡Indignación en Bogotá! Investigan presunto maltrato contra ovejas del Cabildo Muisca de Suba

Un presunto caso de maltrato contra varios ovinos pertenecientes al Cabildo Indígena Muisca de Suba encendió las alertas de las autoridades en Bogotá. Aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, el caso ya es objeto de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes serían los responsables.

Tras conocerse la situación que afectó a los animales de esta comunidad indígena, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) rechazó de manera categórica cualquier acto de violencia o crueldad contra los animales y anunció que acompañará las actuaciones que adelantan las autoridades competentes.

Investigación en curso

Yuly Castro, jefe de la Oficina Jurídica del IDPYBA, explicó que la entidad trabaja de forma articulada con el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA), de la Fiscalía General de la Nación, para recopilar información y avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Además del acompañamiento jurídico, el Instituto informó que dispuso de su equipo de médicos veterinarios para brindar el apoyo técnico que sea requerido durante el desarrollo de las investigaciones, así como para respaldar al Cabildo Indígena Muisca de Suba.

La entidad insistió en que los hechos deben ser esclarecidos para establecer las circunstancias en que ocurrieron y evitar que este tipo de conductas queden en la impunidad.

Llamado a la ciudadanía

La Administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a identificar a los responsables de estas agresiones.

Las autoridades recordaron que denunciar oportunamente puede ser determinante para activar las rutas de atención y proteger la vida y el bienestar de los animales.

Quienes tengan información sobre posibles casos de maltrato animal pueden comunicarse a través de la Línea de Emergencias 123, escribir al correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, acudir a la sede del IDPYBA, ubicada en la Carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5, o utilizar la plataforma Bogotá Te Escucha, donde es posible adjuntar fotografías y videos como evidencia.