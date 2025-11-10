¡Indignación en Bogotá! Conductor ebrio que causó 11 heridos podría quedar libre por falta de denuncias formales

Resumen: El conductor del vehículo impactó a varias personas que se encontraban a un costado de la vía antes de estrellarse contra una vivienda

Minuto30.com .- El conductor que, en presunto estado de embriaguez, provocó un grave accidente de tránsito en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá y que dejó al menos 11 personas heridas, incluidos cuatro menores, podría quedar en libertad en las próximas horas.

La alarma fue confirmada por una familiar de los cuatro menores heridos de gravedad. Según la joven, la Fiscalía General de la Nación les comunicó que el señalado podría quedar en libertad en las próximas 36 horas, ya que, legalmente, el caso podría ser tratado únicamente por delitos de lesiones personales.

Cuestionan a la Fiscalía: El Diagnóstico es Clave

La familiar de las víctimas cuestionó la posición de la Fiscalía, indicando que el ente acusador necesita una denuncia formal de los heridos para proceder con cargos más graves. «Para la Fiscalía no es suficiente un video y sus papeles, sino que necesitan también cuál es el diagnóstico de los niños para poder hacer algo al respecto, lo cual es muy cuestionable», concluyó la joven.

Víctimas: Cuatro Menores de Edad Heridos

El conductor, que supuestamente manejaba bajo los efectos del alcohol, es responsable de un accidente que dejó un saldo de once heridos, siendo cuatro de ellos menores de edad que revisten gravedad. La posible liberación del responsable sin enfrentar cargos contundentes ha generado indignación en la opinión pública y entre las familias afectadas.

Escensa de pánico

El hecho ocurrió el sábado 8 de noviembre en la localidad de San Cristóbal, cuando, según testigos, el conductor del vehículo impactó a varias personas que se encontraban a un costado de la vía antes de estrellarse contra una vivienda. El fuerte golpe provocó escenas de pánico y desesperación entre los vecinos, que salieron a auxiliar a las víctimas.

