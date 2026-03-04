¡Indignación en Antioquia! Ofrecen millonaria recompensa por los asesinos de líder comunitaria en Andes

Resumen: La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del homicidio de Adriana María Naranjo Vergara, líder comunitaria de Andes, quien fue asesinada a tiros mientras se desplazaba en un vehículo de servicio público en el sector La Plazoleta. La comunidad y las autoridades están llamadas a colaborar para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de Adriana María Naranjo Vergara, ocurrido el 3 de marzo de 2026 en el Suroeste del departamento. La medida busca agilizar las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia, tras un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Andes.

Adriana María Naranjo, de 51 años, era reconocida en el municipio como líder comunitaria y ama de casa. Su familia mantiene vínculos con la administración municipal, ya que su esposo y su hija trabajan para la Alcaldía local. Según versiones oficiales, la víctima no había reportado amenazas ni conflictos que pudieran anticipar un desenlace tan trágico.

El ataque: disparos contra la líder comunitaria

El homicidio ocurrió mientras la mujer se desplazaba en un vehículo de servicio público tipo escalera, en el sector La Plazoleta, cerca de la salida hacia el corregimiento de Santa Rita. Testigos indicaron que dos hombres, vestidos de negro y movilizándose en una motocicleta Pulsar del mismo color, abordaron el vehículo y dispararon en varias ocasiones, impactándola en cara, pecho y espalda.

A pesar de que fue trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de Andes, la gravedad de las heridas hizo que llegara sin signos vitales. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Recompensa y llamado a la ciudadanía

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, BG (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, expresó el rechazo de la Gobernación ante este crimen y subrayó la importancia de la colaboración de la comunidad:

Esto le podría interesar: Cae el presunto cabecilla alias ‘Daniel’ y frustran posible atentado en Ituango, Antioquia

“La Gobernación de Antioquia lamenta profundamente el vil asesinato de la señora Adriana María Naranjo. Por esta situación, ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que nos permita la identificación, individualización, judicialización y captura de estos criminales”, afirmó.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes tengan información sobre el hecho, incluyendo características físicas de los responsables, placas de la motocicleta o rutas de huida, para que lo reporten a los teléfonos 3143587212, 3213949992, 3213947094 o a la línea 123.

“Los ojos y los oídos de la Fuerza Pública son la comunidad. Es fundamental que quienes tengan información sobre este hecho la entreguen a las autoridades. Denuncien, informen. La seguridad es un compromiso de todos: Fuerza Pública, autoridades administrativas y ciudadanía”, añadió Martínez Guzmán.

Impacto en la comunidad

El asesinato ha generado consternación en Andes, no solo por la violencia del ataque, sino también por el papel activo de Adriana María en la comunidad y su cercanía con la administración municipal. La Alcaldía de Andes, encabezada por Germán Vélez, expresó su solidaridad con la familia y condenó el crimen.

Mientras continúan las investigaciones, la Gobernación y la Policía local instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda esclarecer los hechos y facilitar la captura de los responsables.