Cae el presunto cabecilla alias ‘Daniel’ y frustran posible atentado en Ituango, Antioquia

Resumen: Capturan en Ituango a alias 'Daniel', presunto cabecilla con 40 barras de explosivo. Autoridades alertan sobre posibles riesgos en contexto electoral.

El Ejército capturó a un hombre señalado de integrar el Clan del Golfo y le incautó abundante material explosivo que, según las autoridades, estaría destinado a acciones violentas en medio del calendario electoral.

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, la captura se produjo en la vereda El Amparo, en zona rural de Ituango, tras un trabajo articulado con autoridades policiales y judiciales.

El detenido, conocido con los alias de “Daniel” o “Político”, sería cabecilla de zona dentro de la estructura del Clan del Golfo que delinque en este municipio.

Durante el procedimiento fueron halladas 40 barras de explosivo, cerca de un centenar de detonadores y aproximadamente 300 metros de mecha de seguridad.

Según la investigación preliminar, el material habría sido acondicionado para ejecutar posibles ataques en el contexto de las próximas elecciones legislativas.

Las autoridades señalaron que este resultado representa un golpe directo a las capacidades logísticas del grupo armado y reduce el riesgo para comunidades rurales que han denunciado presiones y amenazas en medio del actual clima de orden público.

Alias de “Daniel” y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para determinar si habría más personas vinculadas a este presunto plan violento en el norte del departamento.

