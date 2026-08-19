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Resumen: Dos perros murieron tras ser atacados con armas blancas en la vereda El Popo, de Alejandría, en un periodo menor a un mes. El primer caso ocurrió el 22 de julio y el segundo durante el fin de semana. Ante estos hechos, el Movimiento Dejando Huella pidió a las autoridades investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y tomar medidas para prevenir nuevas agresiones contra los animales.

¡Indignación en Alejandría! Dos perros fueron atacados con armas blancas y murieron en menos de un mes

La muerte de dos perros en menos de un mes generó preocupación entre habitantes y organizaciones animalistas de la vereda El Popo, en Alejandría, Oriente de Antioquia, quienes solicitan a las autoridades esclarecer los hechos y tomar medidas para evitar nuevas agresiones contra los animales.

El primer caso ocurrió el 22 de julio, cuando una perra pastora ganadera fue atacada y quedó con múltiples lesiones. Según la denuncia del Movimiento Dejando Huella, el animal habría recibido varios golpes y posteriormente fue agredido con un machete.

Una persona de la comunidad intentó auxiliarla y trasladarla para conseguir medicamentos, pero las heridas eran de gravedad y el animal murió antes de poder recibir el tratamiento.

Andrea García, integrante del Movimiento Dejando Huella, explicó que la perra presentaba múltiples afectaciones y heridas ocasionadas con el arma blanca.

Un segundo perrito fue encontrado herido en una vía

La preocupación aumentó con un nuevo caso registrado durante el fin de semana en la misma vereda. Un perro macho fue encontrado a un costado de una carretera con tres heridas provocadas con un arma blanca tipo puñal.

Personas de la comunidad acudieron para intentar ayudarlo, pero el animal había perdido una cantidad considerable de sangre y finalmente murió como consecuencia de las lesiones.

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De acuerdo con García, este segundo ataque ocurrió también en El Popo, lo que generó mayor inquietud entre quienes han conocido ambos casos.

Piden esclarecer lo ocurrido

Ante esta situación, el Movimiento Dejando Huella hizo un llamado a las autoridades para que investiguen los dos hechos, determinen quiénes estarían detrás de las agresiones y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La organización también considera necesario implementar medidas de prevención que permitan evitar que se repitan este tipo de situaciones en la zona.

Por el momento, no se ha informado la identidad de los responsables de ninguno de los dos ataques. Las denuncias se concentran en la vereda El Popo, donde ocurrieron ambos casos con menos de un mes de diferencia.

La situación mantiene la preocupación entre los animalistas, quienes esperan que las autoridades puedan esclarecer las circunstancias de las muertes y adoptar acciones frente a las denuncias de violencia contra los animales en esta zona rural de Alejandría.