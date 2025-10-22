Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Comunidades indígenas regresaron al Parque Nacional de Bogotá denunciando presuntos incumplimientos del Distrito en los acuerdos firmados meses atrás.

Indígenas regresaron al Parque Nacional de Bogotá por presuntos incumplimientos de acuerdos

Una nueva situación de tensión social se vive en el Parque Nacional de Bogotá. Decenas de integrantes de comunidades indígenas volvieron a ocupar el lugar en las últimas horas, asegurando que el Distrito no ha cumplido con los acuerdos establecidos durante las negociaciones realizadas meses atrás.

Según información oficial, algunos manifestantes afirmaron que su regreso obedece al presunto incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades locales, mientras que otros aseguraron haber llegado al parque bajo engaños, tras recibir información falsa sobre la entrega de alimentos y ayudas.

La alcaldía de Bogotá aclaró que mantiene abiertos los canales de diálogo con los líderes de las comunidades y recordó que desde septiembre de 2025 se habían adelantado acuerdos que permitieron la salida de más de 300 indígenas del Parque Nacional hacia sus territorios.

En ese momento, también se levantaron los asentamientos ubicados en el Parque La Florida y en la UPI La Rioja.

Actualmente, la alcaldía confirmó que más de 300 integrantes de esta comunidad permanecen en Bogotá acogidos a programas sociales y de acompañamiento, mientras que otros continúan en albergues temporales evaluando si retornan o no a sus lugares de origen.

