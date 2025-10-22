¡Otra vez! Juez ordena al presidente Petro retractarse por comentario contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez

Resumen: El Juzgado 66 de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse por un comentario que vulneró los derechos de Marta Lucía Ramírez en redes sociales.

El presidente Gustavo Petro deberá retractarse nuevamente por sus declaraciones en redes sociales. Así lo ordenó el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que falló a favor de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien interpuso una tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre.

El caso surgió tras un mensaje publicado por el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter), en respuesta a una entrevista en la que Ramírez criticó la actuación del Gobierno frente a la militarización de la frontera con Venezuela y lo acusó de mostrarse solidario con Nicolás Maduro.

Petro escribió entonces: “No, señora excanciller. Voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”, una frase que, según el juzgado, sobrepasó los límites de la libertad de expresión al hacer una acusación grave sin sustento probatorio.

Por esta razón, el juez ordenó al presidente emitir una retractación pública, aclarando que sus afirmaciones no corresponden a hechos verificados ni a información comprobada.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no se ha pronunciado sobre la decisión judicial. Sin embargo, esta no sería la primera vez que Petro es requerido por la justicia para rectificar publicaciones hechas desde su cuenta personal de X, una de las más activas y polémicas de la política nacional.

