El actor hispano John Leguizamo, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent

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Resumen: El actor colombiano será homenajeado por sus más de cuatro décadas de exitosa carrera. La ceremonia también exaltará a estrellas hispanas y latinas como Los Javis, Inde Navarrete y el productor Rodrigo Teixeira.

John Leguízamo recibirá galardón a la trayectoria en los premios de la Crítica de Hollywood

Minuto30.com .- El talento colombiano sigue conquistando espacios protagónicos en la industria cinematográfica internacional. El reconocido actor John Leguízamo será una de las grandes figuras de la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood, un evento anual diseñado para celebrar y visibilizar el impacto del talento hispano y latino en el cine y la televisión.

La gala de premiación, que tendrá lugar el próximo 2 de octubre en la ciudad de Beverly Hills, le entregará al artista nacido en Bogotá el codiciado galardón a la trayectoria profesional. Según recogen portales de noticias, este reconocimiento es fruto de un incansable trabajo de más de cuatro décadas, periodo en el que ha conseguido premios de la talla de un Emmy y un Tony.

Recientemente, el actor sumó a su destacado currículo su participación en la anticipada cinta ‘The Odyssey’ (‘La Odisea’), dirigida por el aclamado cineasta Christopher Nolan.

Una noche para exaltar a los creadores iberoamericanos

Además de enaltecer la carrera de Leguízamo, el evento rendirá un importante homenaje a los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, popularmente conocidos en la industria como «Los Javis».

A ellos se sumará el reconocimiento a la estrella emergente Inde Navarrete, quien será premiada tras consolidarse como actriz revelación en la gran pantalla gracias a su papel en ‘Obssession’.

La selecta lista completa de homenajeados también incluye a destacadas figuras detrás y frente a las cámaras en grandes producciones globales:

Rodrigo Teixeira: El experimentado productor brasileño, nominado previamente al Óscar y mente responsable de joyas fílmicas como ‘Call Me By Your Name’ y ‘I’m Still Here’ (‘Aínda Estou Aquí’), formará parte del grupo de galardonados.

James Ortiz: Se alzará con el premio a la innovación gracias a su destacada labor en la producción de ‘Project Hail Mary’.

Aimee Carrero: Recibirá el reconocimiento a la mejor actriz de reparto por su elogiado papel en la serie de Apple TV, ‘Your Friends & Neighbors’.

Beth de Araújo: Será distinguida como la directora revelación de la temporada por su filme ‘Josephine’.

Laysa De Oliveira: Completará el cuadro de honor al recibir la distinción a la actriz revelación en una serie, por su destacada participación en ‘Lioness’.

Con esta alineación de talentos, la sexta edición de los premios de la Crítica de Hollywood reafirma su vocación de ser el gran escenario para aplaudir la influencia, la diversidad y la excelencia de los creadores hispanos y latinos.