¿Usted qué opina? Un sujeto demandó a sus padres por haberlo concebido sin su permiso

En India un hombre demandó a sus progenitores por haberlo concebido sin su consentimiento y les exigió una manutención de por vida por haberlo traído al mundo.

Aunque este caso ocurrió hace un par de años, en los últimos días la noticia volvió a ser viral en medios internacionales. Pues ahora el hombre es bastante popular en redes sociales por sus insólitas teorías.

La insólita demanda en India

Se trata de Raphael Samuel, un hombre indio de 27 años de edad, quien hace dos años demandó de manera legal a sus padres por haber nacido “sin su propio consentimiento”.

El sujeto argumenta que sus padres lo tuvieron «para su propia alegría y placer», sin consultarle si quería venir al mundo. Por esta razón dice que los padres deben hacerse cargo de sus hijos de por vida.

“Quiero que todos en la India y en el mundo se den cuenta de que nacen sin su consentimiento. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decirles: no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo”, expuso el joven en un video que se hizo viral en redes sociales.

Como era de suponerse el joven no ganó la demanda e incluso, según el medio The Guardian, la corte de India amenazó con multarlos por haberles hecho perder el tiempo.

Aunque el sujeto perdió su demanda, ahora es bastante popular a nivel mundial y en redes sociales promueve su insólita teoria: “No queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más gente necesita considerar por qué tener un hijo en el mundo ahora mismo no está bien. Somos un grupo de personas que han decidido no reproducirse. ¡Somos indios libres de niños!”, agregó Raphael Samuel.

