Britney Spears pide que su padre sea acusado de abuso de tutela

El pasado miércoles, la Corte Superior de Los Ángeles permitió a Britney Spears elegir su propio abogado. En las últimas horas se conoció que Britney estará representada por Mathew Rosengart, un abogado que ha llevado casos de otras celebridades.

“Nos movilizaremos rápida y agresivamente para su retirada. La pregunta sigue siendo, por qué está involucrado? Debería dimitir voluntariamente porque eso es lo que más le conviene a la tutelada”, afirmó Rosengart a la salida de los juzgados en declaraciones recogidas por la CNN.

Durante la última audiencia, Britney volvió a insistir en que no solo quiere poner fin a la tutela, sino que quiere demandar a su padre por “abuso”.

Pssss this is me celebrating by horseback riding and doing cartwheels today 🤸‍♂️🤷‍♀️🐎 !!!! #FreeBritney

— Britney Spears (@britneyspears) July 15, 2021