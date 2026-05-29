Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Inder Medellín recordó que este domingo 31 de mayo no habrá ciclovías ni programación deportiva por las elecciones presidenciales.

Inder recordó que este domingo no funcionarán las ciclovías en Medellín

El Inder Medellín recordó a la ciudadanía que este domingo 31 de mayo no habrá servicio de ciclovías ni programación institucional deportiva y recreativa en la ciudad debido a la jornada de elecciones presidenciales en Colombia.

La medida hace parte de las disposiciones contempladas en el Decreto 0188 de 2026, normativa nacional que regula diferentes actividades durante los procesos electorales en el país. Por esta razón, las ciclovías permanecerán suspendidas durante toda la jornada dominical.

Desde la alcaldía se informó que el sábado 30 de mayo los escenarios deportivos funcionarán normalmente y mantendrán sus actividades habituales. Sin embargo, para el domingo únicamente estarán habilitados para práctica libre y no habrá torneos, reservas ni programación organizada por el Inder.

Le puede interesar: Emergencia en Itagüí: Incendio consume vivienda

Además de las ciclovías, las piscinas administradas por la entidad tampoco prestarán servicio ese día. Las Ludotekas, frecuentadas principalmente por niños y familias, también permanecerán cerradas mientras se desarrolla la jornada electoral.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La acaldía explicó que estas medidas buscan facilitar la logística institucional, los operativos de seguridad y el desarrollo de las votaciones en Medellín, donde millones de ciudadanos estarán convocados a participar en la primera vuelta presidencial.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar con anticipación sus actividades deportivas y recreativas para evitar contratiempos durante el domingo.

Asimismo, invitaron a consultar los canales oficiales del Inder Medellín para conocer los horarios y fechas de reactivación de las ciclovías y demás servicios de la ciudad.

Más noticias de Medellín