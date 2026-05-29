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    Emergencia en Itagüí: Incendio consume vivienda

    Un incendio estructural genera emergencia en Itagüí. Bomberos ya trabajan en el lugar mientras las autoridades piden evitar acercarse a la zona.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Emergencia en Itagüí: Incendio consume vivienda

    Resumen: Bomberos atienden un incendio estructural en una vivienda de Itagüí. Las autoridades pidieron precaución en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un incendio estructural se registra en la mañana de este viernes 29 de mayo en una vivienda del municipio de Itagüí, generando preocupación entre los habitantes del sector por la magnitud de la emergencia.

    De acuerdo con el reporte preliminar, unidades del Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el sitio adelantando labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otras viviendas cercanas.

    Por el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas lesionadas o las posibles causas que habrían originado el incendio estructural. Sin embargo, la situación continúa siendo atendida por los organismos de emergencia.

    Lea también: Las víctimas invisibles de los accidentes: Medellín ya acompaña a 120 familias en duelo

    Mientras avanzan las labores de control, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para mantener la precaución y evitar acercarse a la zona.

    Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte oficial con más detalles sobre las afectaciones ocasionadas por el incendio.

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