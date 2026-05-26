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Resumen: 170 ciclistas participaron en la primera rodada del Inder fuera de Medellín, una estrategia de ciclismo de ruta hacia San Pedro de los Milagros.

Así fue la primera rodada del Inder fuera de Medellín: 170 ciclistas recorrieron 60 kilómetros

Cerca de 170 ciclistas participaron en la primera rodada del Inder fuera de Medellín, una nueva estrategia deportiva impulsada por la Alcaldía para fortalecer el ciclismo de ruta y ofrecer espacios seguros para deportistas con experiencia en recorridos de fondo y semifondo.

La actividad, liderada por el Inder Medellín, tuvo como destino el sector de Llano de Ovejas, en el municipio de San Pedro de los Milagros, en Antioquia. Los participantes realizaron un trayecto de ida y vuelta que completó aproximadamente 60 kilómetros.

Con esta iniciativa, la alcaldía busca responder al creciente interés de la comunidad ciclística por jornadas organizadas y acompañadas institucionalmente.

La rodada del Inder contó con apoyo logístico y técnico que incluyó presencia de mecánicos, ambulancia, carros y motos acompañantes durante todo el recorrido.

La estrategia, denominada Bike Inder, está dirigida a ciclistas de nivel avanzado y exige ciertas condiciones técnicas para participar. Entre las recomendaciones entregadas por la organización se encuentra contar con bicicletas de ocho velocidades en adelante, debido a las exigencias físicas y topográficas de las rutas programadas.

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Las autoridades deportivas señalaron que esta nueva oferta pretende consolidar escenarios seguros para la práctica del ciclismo recreativo y competitivo, promoviendo además hábitos saludables y la integración entre aficionados a este deporte.

Las inscripciones para cada jornada se realizan mediante la plataforma SIMON 2.0 y, según informó el Inder, la rodada del Inder tendrá una frecuencia mensual. Cada edición contará con trayectos distintos hacia diferentes municipios y sectores del departamento.

La próxima salida ya tiene fecha confirmada y se realizará el 14 de junio. El recorrido será anunciado durante la primera semana de ese mes a través de los canales oficiales del Inder Medellín.

Con este tipo de actividades, la ciudad busca seguir fortaleciendo la cultura ciclística y posicionar nuevas alternativas deportivas para quienes practican ciclismo de ruta en Antioquia.

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