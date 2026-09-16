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    ¡A bailar en la Terminal del Norte! Inder abrió nuevo Punto Activo Muévete

    El Inder abrió Punto Activo Muévete en la Terminal del Norte. Clases gratis para aprender a bailar y hacer actividad física.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡A bailar en la Terminal del Norte! Inder abrió nuevo Punto Activo Muévete

    Resumen: Inder Medellín habilitó nuevo Punto Activo Muévete en la Terminal del Norte: clases de baile y actividad física miércoles de 7:00 a 8:30 p.m. y viernes de 6:00 a 7:30 p.m. Gratis y sin experiencia previa.

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    En la Terminal del Norte, el Inder Medellín habilita un nuevo Punto Activo Muévete. El Distrito habilitó este espacio dirigido a todas las personas que quieran realizar actividad física y aprender a bailar.

    Las clases se desarrollan los miércoles de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. y los viernes de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. No se requiere experiencia previa para participar.

    Estos escenarios les permiten a las personas incorporar el movimiento físico a sus rutinas, independientemente de su edad o nivel de experiencia. Con esta estrategia, el Distrito avanza en su apuesta por garantizar el acceso al deporte y la recreación.

    La ciudadanía también puede encontrar Puntos Activos Muévete en la Unidad Deportiva Miraflores, Florida Parque Comercial, Unidad Deportiva de Belén, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Parque Biblioteca de Belén y ahora, en la Terminal del Norte.

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    Una de las metas de la Alcaldía es llegar a un millón de usuarios haciendo deporte en todas las comunas y corregimientos de la ciudad.

    ¡A bailar en la Terminal del Norte! Inder abrió nuevo Punto Activo Muévete

    Foto de cortesía.

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