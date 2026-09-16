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Resumen: Inder Medellín habilitó nuevo Punto Activo Muévete en la Terminal del Norte: clases de baile y actividad física miércoles de 7:00 a 8:30 p.m. y viernes de 6:00 a 7:30 p.m. Gratis y sin experiencia previa.

¡A bailar en la Terminal del Norte! Inder abrió nuevo Punto Activo Muévete

En la Terminal del Norte, el Inder Medellín habilita un nuevo Punto Activo Muévete. El Distrito habilitó este espacio dirigido a todas las personas que quieran realizar actividad física y aprender a bailar.

Las clases se desarrollan los miércoles de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. y los viernes de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. No se requiere experiencia previa para participar.

Estos escenarios les permiten a las personas incorporar el movimiento físico a sus rutinas, independientemente de su edad o nivel de experiencia. Con esta estrategia, el Distrito avanza en su apuesta por garantizar el acceso al deporte y la recreación.

La ciudadanía también puede encontrar Puntos Activos Muévete en la Unidad Deportiva Miraflores, Florida Parque Comercial, Unidad Deportiva de Belén, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Parque Biblioteca de Belén y ahora, en la Terminal del Norte.

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Una de las metas de la Alcaldía es llegar a un millón de usuarios haciendo deporte en todas las comunas y corregimientos de la ciudad.

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