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Resumen: La zozobra terminó de la peor manera este martes 21 de abril. Dos jóvenes aparecieron sin vida en el sector de El Amparo, jurisdicción de Suárez (Cauca). Horas más tarde, el horror se duplicó cuando otros dos cadáveres fueron hallados en el sector de Robles

Indepaz confirma que los 4 jóvenes secuestrados en Jamundí fueron masacrados

Minuto30.com .- Colombia sigue sumida en una espiral de violencia aterradora mientras el Estado parece ser un mero espectador. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó este martes una nueva y dolorosa tragedia: se ha perpetrado la masacre número 43 en lo que va del 2026. Cuatro personas, dos de ellas encontradas en horas de la mañana, fueron vilmente asesinadas tras haber caído, presuntamente, en las garras de los grupos armados ilegales.

De un secuestro al horror del hallazgo

El calvario para las familias comenzó el pasado 15 de abril. En plena zona rural de Jamundí, Valle del Cauca (corregimientos de Villa Paz y Quinamayó), un grupo de jóvenes de entre 18 y 19 años fue secuestrado a la fuerza por criminales al parecer pertenecientes al Frente Jaime Martínez (disidencias de las FARC).

La zozobra terminó de la peor manera este martes 21 de abril. Dos jóvenes aparecieron sin vida en el sector de El Amparo, jurisdicción de Suárez (Cauca). Horas más tarde, el horror se duplicó cuando otros dos cadáveres fueron hallados en el sector de Robles, nuevamente en zona rural de Jamundí. Según Indepaz, de manera preliminar, al menos tres de las cuatro víctimas mortales corresponderían a los jóvenes raptados días atrás.

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¡Crónica de una matanza anunciada!

Estas muertes ocurren bajo la sombra de advertencias ignoradas. La Defensoría del Pueblo ya había emitido múltiples Alertas Tempranas (AT 013/25, AT 005/24 y AT 018/25) suplicando acciones urgentes por el riesgo extremo que viven las comunidades de Jamundí y Suárez.

Estas alertas advertían claramente que el Frente Jaime Martínez (adscrito al Bloque Occidental Jacobo Arenas) es el “dueño y señor” del territorio:

Imponen sus propias leyes y gobernanza ilegal.

Controlan la movilidad de la población civil.

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Sostienen su imperio a base de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

En esta región, as afectaciones a la población civil son sistemáticas. Desplazamientos, violencia recurrente y vulneraciones a los derechos humanos son el pan de cada día.