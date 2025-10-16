Procuraduría abre nueva indagación contra MinJusticia por intromisión judicial

Resumen: Procuraduría abre nueva indagación contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por intromisión judicial y mensajes de odio en el proceso de Álvaro Uribe Vélez.

El pulso de alto voltaje entre la Procuraduría General de la Nación y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, escaló a un nuevo nivel este jueves, 16 de octubre, con la apertura de una segunda indagación previa contra el alto funcionario.

La nueva acción disciplinaria se centra en la presunta «intromisión indebida» del ministro en la administración de justicia y en la supuesta promoción de «mensajes de odio» en el marco del proceso judicial que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión fue tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, a raíz de una queja presentada por el propio expresidente Uribe.

El exmandatario acusa a Montealegre de haberlo calificado de «criminal de guerra» y de difundir información «falsa e inexacta» de forma masiva en un momento crucial del expediente.

La Procuraduría busca determinar si el Ministro de Justicia, al parecer, envió mensajes con un lenguaje «hostil» a través de aplicaciones de mensajería dirigidos a la defensa del expresidente, conducta que podría impactar la autonomía judicial y vulnerar garantías fundamentales de los encargados de administrar justicia.

Lea también: ¡Volvieron «las angelitas»! Victoria’s Secret revive su desfile con Inclusión y un éxito rotundo de Colombia

La indagación recién abierta busca comprobar si esta conducta se configuró y si constituye una falta disciplinaria, para lo cual ya se decretó la práctica de varias pruebas.

Más noticias de Colombia