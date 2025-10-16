Resumen: Tres mujeres colombianas hicieron historia en uno de los escenarios más reconocidos del planeta, demostrando que la belleza tiene múltiples formas

¡Volvieron «las angelitas»! Victoria’s Secret revive su desfile con Inclusión y un éxito rotundo de Colombia

Minuto30.com .- El icónico desfile de Victoria’s Secret regresó a las pasarelas mundiales con una propuesta renovada: una visión más inclusiva y diversa que busca dejar atrás los antiguos estereotipos de belleza. Y en este regreso triunfal, Colombia brilló por todo lo alto.

Tres mujeres colombianas hicieron historia en uno de los escenarios más reconocidos del planeta, demostrando que la belleza tiene múltiples formas: Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro.

Karol G: Rompiendo Barreras y Modelando Alas

La superestrella Karol G no solo fue la encargada del show musical, vistiendo un bodysuit de encaje rojo con cristales y una falda pareo, sino que hizo historia como la primera artista en cantar en español en la historia del Victoria’s Secret Fashion Show. Compartió escenario con figuras como Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

La colombiana interpretó “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”, en el escenario del Brooklyn Navy Yard.

Además, la Bichota rompió estereotipos al sorprender a todos modelando con unas hermosas alas rojas.

Valentina Castro y Daniela Álvarez: La Belleza de la Resiliencia

Valentina Castro, modelo afro nacida en Tumaco, Nariño, también dejó su huella al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar en el famoso show de «las angelitas».

Por su parte, la exreina y empresaria Daniela Álvarez, quien perdió una pierna en 2020, fue una de las invitadas especiales, inspirando con su historia de resiliencia y empoderamiento, mostrando que la determinación va más allá de cualquier limitación física.

El desfile, que contó con la presencia de bellezas tradicionales como Alessandra Ambrosio, Adriana Lima y Bella Hadid, marcó una nueva era de inclusión y celebración para la marca de lencería.

Aquí más Noticias de Entretenimiento