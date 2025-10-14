Resumen: Una incursión armada de las disidencias del Frente 18 en Ituango (Antioquia) dejó dos hombres asesinados en el corregimiento La Granja. El hecho se atribuye a la confrontación territorial contra el Clan del Golfo.

Incursión armada en Ituango: Dos asesinatos por la guerra entre disidencias y Clan del Golfo

Este martes 14 de octubre se presentó una violenta incursión armada atribuida a las disidencias del Frente 18 de las Farc, bajo el mando de alias ‘Ramiro’, en el corregimiento de La Granja, en Ituango.

El hecho, que ha generado pánico entre la población civil, se enmarca en la cruenta confrontación territorial que sostienen los grupos ilegales por el control del Norte de Antioquia.

Según el reporte preliminar, un comando de la disidencia, que hace parte del Bloque Magdalena Medio de alias ‘Calarcá’, llegó hasta el corregimiento.

El objetivo del ataque era una vivienda donde se encontraban cuatro personas: tres hombres y una mujer. Presuntamente, los atacantes tomaron por sorpresa a estos individuos, señalados de ser integrantes del Clan del Golfo, y abrieron fuego contra el inmueble.

Como resultado de la incursión armada, dos de los ocupantes lograron huir (un hombre y una mujer), pero dos hombres fueron asesinados en el lugar. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jorge Eliecer, de 47 años, y Fabián, de aproximadamente 35 años, quienes presentaban múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del área urbana para los procedimientos judiciales correspondientes.

Esta escalada de violencia en Ituango está directamente ligada a la guerra por el control territorial que libran las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

