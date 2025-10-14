¡Lluvia de capturas! Megaoperativo en Medellín dejó 27 detenidos y 124 armas blancas incautadas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Un amplio despliegue de control y registro realizado por la Policía Metropolitana, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Medellín, dejó como resultado la captura de 27 personas y la incautación de un número significativo de armas blancas.

Estos operativos buscan reforzar la presencia institucional en las calles de la ciudad y combatir delitos de alto impacto.

La jornada de inspección se concentró en puntos estratégicos como el Cementerio Central, el sector de Santa Gema y los centros comerciales Oviedo y Arcadia.

Las autoridades realizaron minuciosos registros a personas, vehículos y motocicletas, utilizando cámaras LPR para identificar vehículos reportados y verificando antecedentes judiciales.

El balance de las acciones es contundente: 27 personas fueron capturadas. Diecinueve de ellas cayeron en flagrancia por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, receptación y porte ilegal de armas de fuego.

Adicionalmente, ocho individuos fueron detenidos por orden judicial. Como resultado de los decomisos, se incautó un arma de fuego en el sector de La Candelaria y 124 armas blancas, retirando elementos potencialmente peligrosos de circulación.

En un esfuerzo por prevenir alteraciones del orden público, 93 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP), una medida enfocada en evitar riñas y garantizar la vida e integridad de los ciudadanos.

De manera paralela, las autoridades continúan implementando el Plan Madriguera, una estrategia que combina patrullajes y controles focalizados en zonas donde se ha detectado la operación de estructuras criminales, con el objetivo de detectar sus puntos de encuentro y neutralizar su accionar delictivo.

