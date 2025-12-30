¡Prepare el bolsillo! Bello anuncia incremento en tarifas de buses para 2026

Resumen: La Alcaldía de Bello anunció las nuevas tarifas de transporte público que rigen desde enero de 2026. El pasaje urbano sube a $2.900 y San Félix a $5.600.

A partir del próximo 1 de enero de 2026, los habitantes de Bello sentirán un golpe en sus finanzas diarias tras confirmarse el aumento en el precio del pasaje para el transporte público colectivo.

La Alcaldía de Bello, mediante la resolución 202500017264, oficializó las nuevas tarifas que regirán en las rutas urbanas y rurales de su jurisdicción, argumentando que el ajuste es necesario tras un análisis de la canasta de costos operativos.

Según las autoridades, este incremento fue concertado con las empresas de servicio público para garantizar que los buses y busetas puedan seguir rodando con un mantenimiento adecuado sin que el servicio se deteriore.

En los recorridos urbanos tradicionales y la ruta circular 2.000, el incremento será de $200, dejando el valor del pasaje en $2.900. Sin embargo, para quienes se movilizan en trayectos específicos como Bello – París – Bello, el nuevo costo será de $3.300, mientras que el viaje hacia el corregimiento de San Félix tendrá un alza más fuerte de $500, fijando una tarifa única de $5.600.

El secretario de Movilidad, Andrés Camilo Montoya, explicó que se buscó un “alza diferenciada” para no castigar de forma exagerada a los usuarios, aunque el incremento es obligatorio para que las empresas cubran los gastos de administración y reposición de sus equipos.

No todo son malas noticias para los usuarios, ya que la alcaldía anunció que, con el aval del Área Metropolitana, se pondrá en marcha un esquema de integración tarifaria a costo cero pesos en sectores como La Gabriela, Machado y Zamora.

Lo anterior permitirá realizar transbordos entre rutas específicas de las comunas 10 y 11 sin pagar un peso adicional, mejorando la conectividad en estas zonas.

Recuerde que, para cobrar los nuevos precios, los conductores deben tener pegada en el vidrio panorámico delantero la calcomanía oficial con la tarifa autorizada.

