Empiece a restarle al mínimo: estos son los primeros impuestos decretados por Petro por emergencia económica

Lo que muchos temían se confirmó. Tras la declaratoria de Emergencia Económica, el Gobierno de Gustavo Petro ya tiene listo el paquete de nuevos impuestos que empezarán a cobrarse sin necesidad de pasar por el Congreso. La medida, que ha sido calificada por sectores de oposición como un “decretazo fiscal”, busca recaudar recursos de manera inmediata, golpeando sectores clave del consumo y la propiedad.

Los “dardos” fiscales del Gobierno: ¿Qué nos van a cobrar?

A diferencia de una reforma tributaria convencional, estos impuestos entran en vigencia de forma exprés. Según el borrador conocido, los puntos que más impactarán a los colombianos son:

Impuesto a las “Ganancias Extraordinarias”: Un gravamen enfocado en sectores que el Gobierno considera han tenido utilidades excesivas en el último año, especialmente en el sector financiero y energético.

Sobretasa a Predios Rurales Subutilizados: Se busca castigar económicamente a quienes tengan tierras productivas sin explotar, una medida que genera tensión en el sector agropecuario.

Nuevos tributos al consumo de lujo: Se ampliará la lista de bienes considerados “de alta gama” que tendrán un recargo adicional bajo la justificación de la crisis.

Ajuste en tasas ambientales: Incrementos en pagos por emisiones y uso de plásticos, bajo el marco de la transición energética.

¿Es legal cobrar impuestos por decreto?

Aquí radica la gran polémica. Expertos constitucionalistas advierten que la Corte Constitucional tendrá la última palabra. Si bien la emergencia económica permite al Presidente legislar de forma extraordinaria, estos impuestos solo pueden tener una vigencia temporal a menos que el Congreso los ratifique después.

Para analistas como Luis Guillermo Patiño y otros críticos en Antioquia, esto es una “maniobra desesperada” para tapar el hueco fiscal que dejó la caída de otros proyectos en el Capitolio.

