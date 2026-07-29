Resumen: ‘Pascualina’, una tortuga de La Guaira, fue encontrada con vida entre los escombros de una vivienda más de un mes después de los terremotos que afectaron a Venezuela. El animal fue localizado por rescatistas detrás de una estufa, liberado y posteriormente entregado a su tutor. El hallazgo quedó registrado en video y se convirtió en un momento destacado de las labores de búsqueda. Mientras tanto, los equipos continúan en la zona intentando localizar a la cría de la tortuga.

¡Increíble rescate! La tortuga Pascualina sobrevivió más de un mes tras los terremotos en Venezuela

En medio de las labores de búsqueda que continúan en las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, los equipos de rescate protagonizaron un hallazgo inesperado: una tortuga que permaneció atrapada durante más de un mes entre los restos de un edificio colapsado en La Guaira.

El animal, llamado ‘Pascualina’, fue localizado el martes 28 de julio mientras los rescatistas avanzaban con la remoción de los últimos escombros de una de las viviendas afectadas. El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en Instagram por Alan Rodríguez, quien participaba en las labores de rescate.

Las imágenes muestran cómo los integrantes del equipo encontraron a la tortuga detrás de una estufa, en medio de los restos de la vivienda que quedó destruida tras el movimiento telúrico. Después de retirar parte del material que la mantenía atrapada, lograron sacarla del lugar y ponerla a salvo.

El momento en que encontraron a Pascualina

El hallazgo se produjo mientras los rescatistas retiraban los materiales que todavía permanecían en la zona antes de que avanzaran otros trabajos sobre las estructuras afectadas.

En el video publicado por Alan Rodríguez se observa el instante en que aparece el caparazón del animal entre los restos del inmueble. El rescatista se acerca para liberarlo y le habla mientras intenta mantenerlo tranquilo.

“¡Pascualina, mi amor! Quédate quieta, quédate quieta. Ya te vamos a ayudar ya”, se escucha decir a Rodríguez durante el rescate.

"PASCUALINA" SOBREVIVE AL TERREMOTO Y REAPARECE MÁS DE UN MES DESPUÉS EN VENEZUELA Una noticia inesperada ha llevado esperanza a quienes siguieron de cerca las consecuencias del terremoto en Venezuela. Pascualina, una tortuga que estaba desaparecida desde el sismo, fue… pic.twitter.com/D8iuDzn2o0 — Noticias Independiente (@notindeslv) July 29, 2026

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Después de varios momentos de trabajo para retirarla de entre los escombros, la tortuga pudo ser entregada a otro integrante del equipo. Según la información difundida por el propio rescatista, Pascualina sobrevivió al colapso junto con sus propietarios, quienes se encontraban en el sexto piso del edificio.

Una vez fuera de la zona afectada, el animal quedó nuevamente bajo el cuidado de su tutor.

Rodríguez también destacó la importancia de incluir a los animales dentro de las labores de búsqueda que se desarrollan después de este tipo de emergencias.

“Hay que salvar también a los animales. Esto es un milagro de Dios, después de un mes y pico… imagínate, un mes y cuatro días. La bendición de Dios”.

Continúa la búsqueda de la cría

Aunque el rescate de Pascualina terminó con el animal fuera de los escombros, todavía queda una búsqueda pendiente. De acuerdo con la información compartida por Rodríguez, no ha sido localizada la que sería la cría de la tortuga.

Los rescatistas permanecen en el sector mientras continúan las labores de remoción, con la intención de encontrarla entre los materiales que aún permanecen en el lugar.

El caso de Pascualina se suma así a otros rescates de animales registrados durante las labores posteriores a los terremotos. Perros y gatos también han sido encontrados con vida en medio de las estructuras afectadas, en jornadas en las que los equipos continúan revisando los sitios donde podrían permanecer personas o animales atrapados.

Un hallazgo en medio de las labores de rescate

El rescate ocurrió más de un mes después de los movimientos sísmicos del 24 de junio, que afectaron diferentes zonas de Venezuela y dejaron numerosas estructuras destruidas.

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del doblete sísmico se ubicó en las inmediaciones de Catia la Mar, cerca del Aeropuerto Internacional de Venezuela.

Las labores de recuperación y búsqueda continúan en las zonas más afectadas, mientras los equipos trabajan entre los restos de las edificaciones que resultaron destruidas.

Según un informe oficial venezolano citado en la información suministrada, los terremotos han dejado más de 5.500 personas fallecidas, 14.740 heridas y entre 10.000 y 50.000 personas que aún no han sido localizadas.

En ese escenario, el hallazgo de Pascualina representa uno de los rescates de animales que han llamado la atención durante las operaciones posteriores a la emergencia. La tortuga logró ser retirada de los escombros y regresar con su familia, mientras los equipos mantienen la búsqueda de su cría y continúan trabajando en las estructuras que todavía deben ser revisadas.