Resumen: Los equipos de emergencia, que ya se encuentran desplegados en las zonas más afectadas, enfrentan un panorama desolador mientras atienden los múltiples llamados de auxilio

¡Alerta máxima en Japón! Devastador terremoto de 7.1 deja heridos, edificios colapsados, vías afectadas y la amenaza inminente de un sismo mayor

Minuto30.com .- Una violenta sacudida desató el pánico en Japón este martes 28 de julio. Un terremoto de magnitud 7.1 ha dejado un panorama de destrucción con infraestructura colapsada y personas heridas. Sin embargo, lo más preocupante es el mensaje de las autoridades: este podría no ser el evento sísmico más fuerte del día.

La naturaleza ha vuelto a golpear con furia al archipiélago nipón. Durante la jornada de este martes, un potente movimiento telúrico de magnitud 7.1, con epicentro en Kumamoto de menos de 10 kilómetros de profundidad sacudió fuertemente a Japón, activando de inmediato todas las alarmas y protocolos de emergencia a nivel nacional.

La fuerza del sismo fue tal que, en cuestión de segundos, transformó la cotidianidad en un escenario de caos. Los primeros balances entregados por los organismos de socorro y los impactantes videos compartidos por los ciudadanos a través de redes sociales dan cuenta de la magnitud del desastre.

Infraestructura en ruinas y balance preliminar

Los equipos de emergencia, que ya se encuentran desplegados en las zonas más afectadas, enfrentan un panorama desolador mientras atienden los múltiples llamados de auxilio:

Daños estructurales severos: La fuerza del movimiento telúrico habría provocado el colapso total y parcial de varios edificios. Asimismo, se reporta la caída de puentes vehiculares clave, lo que ha generado cortes en las principales vías de comunicación y dificulta el acceso de los rescatistas.

Personas heridas: Las autoridades han confirmado que hay ciudadanos heridos, quienes están siendo trasladados a centros asistenciales. Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros ante el temor de que haya personas atrapadas bajo las estructuras colapsadas.

De momento solo se registra la muerte de una persona.

La amenaza no termina: alerta por un terremoto aún mayor

Lejos de dar un parte de tranquilidad, el sofisticado sistema de alerta temprana de Japón ha emitido un pronóstico que mantiene en vilo al país. Los expertos sismológicos han encendido las alarmas al advertir que este evento de 7.1 podría tratarse de un sismo premonitorio.

De acuerdo con los reportes oficiales, existe una alta probabilidad de que este no sea el terremoto más fuerte de la jornada. Ante el riesgo inminente de un sismo de proporciones aún más catastróficas, o de réplicas de igual intensidad, el gobierno ha hecho un llamado urgente a la población.

Se ha recomendado a los ciudadanos mantenerse en estado de máxima alerta, no regresar a edificaciones que presenten grietas o daños estructurales, preparar sus kits de emergencia y dirigirse hacia los refugios y zonas seguras designadas por protección civil.