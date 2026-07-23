Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un video grabado sobre un puente peatonal se volvió viral y ahora las autoridades piden ayuda para identificar a los responsables. Las placas del vehículo estaban cubiertas y la investigación sigue en curso.

¡Por un reto terminaron en problemas! Intentaron subir un carro a un puente peatonal en Bogotá

Un video que circula masivamente en redes sociales desató polémica luego de mostrar a varias personas, intentando subir un vehículo particular por un puente peatonal en Bogotá.

Las imágenes, que se habrían grabado como parte de un reto, generaron rechazo entre usuarios y autoridades por el riesgo que representa para peatones y ciclistas.

Tras la difusión del material, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que adelanta acciones para identificar a los responsables.

El subsecretario de Gestión, Jhon González, aseguró que este tipo de conductas vulnera las normas de tránsito y compromete la seguridad de quienes utilizan el puente peatonal y las zonas destinadas a la movilidad no motorizada.

El funcionario explicó que las autoridades ya cuentan con la fecha y la hora en que ocurrieron los hechos, pero aún trabajan en la identificación de las placas del vehículo, las cuales, según indicó, estaban cubiertas durante la grabación. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar a los involucrados.

Lea también: Disidentes intentaron llevarse 45 toneladas de café y terminaron abatidos en plena vía Panamericana

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los responsables podrían enfrentar varias sanciones. Entre ellas se encuentra la infracción C35, relacionada con la no realización de la revisión técnico-mecánica o con fallas mecánicas severas, cuya multa tiene un valor de $337.400.

Adicionalmente, las autoridades señalaron que también aplicaría la infracción D05 por conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, zonas verdes o corredores exclusivos para vehículos no motorizados. Esta sanción asciende a $1.266.100 y, en el caso de motocicletas, contempla la inmovilización del vehículo hasta que se cancele el valor correspondiente.

La investigación continúa para determinar la identidad de quienes participaron en el hecho y establecer las responsabilidades derivadas de la maniobra.

Más noticias de Bogotá