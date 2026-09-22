Resumen: La CAR confirmó la presencia de un puma en una zona rural de La Calera, Cundinamarca, luego de que habitantes reportaran el avistamiento y la entidad verificara registros de cámaras de seguridad. Técnicos y biólogos realizaron visitas al sector y utilizaron un dron para identificar posibles corredores de desplazamiento del animal. Como medida preventiva, se recomendó el ahuyentamiento controlado mediante estímulos sonoros y reforzar la protección de animales domésticos y de producción. Por ahora, la autoridad ambiental no contempla reubicar al puma y continuará monitoreando su comportamiento y desplazamiento.

¡Increible! Confirman presencia de un puma en La Calera y activan medidas para evitar encuentros

La presencia de un puma (Puma concolor) fue confirmada en una zona rural de La Calera, Cundinamarca, luego de que habitantes del sector reportaran el avistamiento de un felino silvestre. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) verificó el caso mediante registros obtenidos por cámaras de seguridad instaladas en el predio.

El reporte llegó el pasado 20 de septiembre a la Dirección Regional Bogotá-La Calera de la CAR. Desde entonces, técnicos y biólogos de la autoridad ambiental se desplazaron hasta el lugar para establecer las condiciones del sector y determinar las medidas preventivas necesarias.

La CAR hizo seguimiento al desplazamiento del felino

Durante las visitas realizadas en la zona, los profesionales aplicaron el protocolo establecido para este tipo de interacciones entre fauna silvestre y comunidades.

Además de revisar los registros de las cámaras, el equipo realizó una valoración del área con apoyo de un dron para identificar posibles corredores o zonas utilizadas por el puma durante sus desplazamientos.

Las acciones se desarrollan de manera conjunta con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el objetivo de establecer las medidas más adecuadas para prevenir posibles interacciones.

La directora de Biodiversidad, Magdala Iregui, explicó que la prioridad es proteger al animal y reducir cualquier riesgo para los habitantes y los animales de producción del sector.

“Una vez recibimos el reporte, activamos la ruta de atención para este tipo de interacciones y nos desplazamos hasta el lugar para verificar la situación. Nuestro propósito es proteger la vida del animal, pero también prevenir cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad o para los animales de producción”, señaló Iregui.

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Recomiendan ahuyentamiento controlado

Como parte del manejo preventivo, la CAR recomendó implementar medidas de disuasión y ahuyentamiento controlado mediante estímulos sonoros, con el fin de favorecer que el puma se desplace hacia áreas donde disminuya la posibilidad de interacción con personas y animales de producción.

A los residentes también se les recomendó fortalecer la protección de los animales domésticos y de producción mediante cercados adecuados, incluido el uso de cercas eléctricas en los encierros. Además, se pidió realizar un manejo adecuado de los restos de animales y utilizar sistemas de disuasión lumínica en los puntos donde puedan presentarse interacciones.

Por ahora, el puma no será reubicado

Pese a la confirmación de su presencia, la CAR informó que por el momento no ha determinado que sea necesario reubicar al ejemplar.

La entidad continuará realizando seguimiento técnico a su comportamiento y desplazamiento para establecer, de acuerdo con la evolución de la situación y las condiciones del sector, si se requieren otras medidas.

“Por el momento, la autoridad ambiental no ha determinado la necesidad de reubicar al ejemplar. La CAR continuará realizando el seguimiento técnico a su comportamiento y desplazamiento y, de acuerdo con la evolución de la situación y las condiciones del sector, se determinarán las medidas que correspondan”, explicó la directora de Biodiversidad.

¿Qué hacer si aparece el puma?

Ante un eventual encuentro con el animal, la CAR pidió a la comunidad no acercarse, perseguirlo, golpearlo ni intentar capturarlo. La recomendación es mantener la calma, no correr ni darle la espalda al puma y reportar inmediatamente el avistamiento.

Para estos casos, la ciudadanía puede comunicarse con la línea de atención de fauna silvestre 316 524 4031, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La CAR continuará el seguimiento del caso junto con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente.