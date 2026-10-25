¡Increíble! Adulto mayor cayó 60 metros por un abismo en Barichara y sobrevivió gracias a unos arbustos

Resumen: Un adulto mayor cayó más de 60 metros por un abismo en el sector La Peña, en la vía Barichara-Guane (Santander), y sobrevivió al quedar enredado en unos arbustos. Bomberos de Barichara y la Policía Nacional lo rescataron con arneses; sufrió laceraciones y heridas cortantes, pero ninguna fractura.

Una historia que parece de película se vivió en plena zona rural de Santander. Un adulto mayor cayó más de 60 metros por un abismo en el sector La Peña, en la vía que comunica a Barichara con el corregimiento de Guane, y logró sobrevivir gracias a que quedó enredado entre unos arbustos que frenaron su caída en medio del precipicio.

La emergencia se presentó en horas de la tarde, cuando una llamada alertó a los organismos de socorro sobre una persona que, al parecer, había rodado por el precipicio. De acuerdo con Marcos Angarita, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, quienes pasaban por el sector habían visto al hombre sentado sobre una piedra a un costado de la vía, pero cuando regresaron al lugar ya no se encontraba: en el sitio solo quedaban algunas de sus pertenencias.

«Desafortunadamente recibimos una llamada en horas de la tarde de supuestamente una persona que había rodado sobre la vía a Barichara, corregimiento Guane, en un sitio llamado La Peña. Habían visto un señor sentado ahí y después volvieron y ya no estaba, pero se veían unas pertenencias», relató el comandante Angarita.

Un sombrero, la clave para encontrarlo

Con esa información, las unidades de Bomberos se desplazaron hasta el punto para verificar la situación. Durante la inspección del lugar, los rescatistas divisaron un sombrero en la parte baja de la peña, una señal que confirmó sus sospechas y que los llevó a preparar de inmediato los equipos necesarios para realizar el descenso por el abismo.

«Cuando Bomberos fue al lugar a verificar, vio un sombrero en la parte baja de la peña. Entonces llevamos los equipos pertinentes para hacer el descenso. Cerca de 60 metros encontramos al señor ahí enredado en unos arbustos», explicó el comandante del cuerpo de socorro.

El rescate se adelantó con equipos especializados y arneses, con los que los socorristas aseguraron al adulto mayor para poder sacarlo de la pendiente. En las maniobras participaron los Bomberos de Barichara y uniformados de la Policía Nacional, que ayudaron a estabilizarlo y a izarlo hasta la vía. Posteriormente, el hombre fue evacuado y trasladado a un centro asistencial para recibir valoración médica.

Heridas, pero sin fracturas

Según el reporte entregado por Angarita, el adulto mayor fue encontrado en estado de embriaguez y presentaba varias laceraciones y heridas cortantes producto de la caída y del roce con la vegetación y las rocas. Sin embargo, el balance médico preliminar fue alentador: no registró ninguna fractura.

«Con un arnés lo aseguramos para poder sacarlo de allí con la Policía. Afortunadamente, no tuvo fracturas, sino laceraciones y cortadas», indicó el comandante de los Bomberos de Barichara.

El dato que más llama la atención del caso es que el precipicio tiene una profundidad aproximada de 100 metros. El hombre cayó cerca de 60 metros y quedó atrapado entre la vegetación, lo que, de acuerdo con los rescatistas, habría evitado que continuara descendiendo por la pendiente y que el desenlace fuera fatal. Esos arbustos, en medio de un escenario de película, terminaron siendo su salvación.

Una zona de paisajes, pero también de riesgos

Barichara es uno de los pueblos patrimonio más reconocidos y visitados de Santander y de Colombia, famoso por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y sus imponentes paisajes de cañones y peñas. La vía que lo comunica con el corregimiento de Guane es frecuentada a diario por habitantes de la zona y por turistas que recorren el emblemático camino real, pero también está bordeada por precipicios que exigen precaución de quienes transitan por ella.

Este no es el primer caso de este tipo que se registra en la región. Las autoridades han insistido en que estas zonas de difícil acceso y terreno quebradizo representan un riesgo permanente, especialmente cuando las personas se acercan a los bordes de los abismos o transitan bajo los efectos del alcohol, como habría ocurrido en esta ocasión.

Por fortuna, y gracias a la rápida reacción de los organismos de socorro y a esa vegetación que amortiguó la caída, el adulto mayor sobrevivió para contar una historia que bien pudo terminar en tragedia. El hombre quedó bajo observación médica mientras se recupera de las heridas sufridas en el accidente.

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