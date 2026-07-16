Resumen: La publicación de estos videos y alertas accesibles permite que esta población pueda planificar sus viajes, comprender por qué hay aglomeraciones, enterarse de las rutas de buses alternativas (Plan de Continuidad) y movilizarse de manera segura por la ciudad a pesar de las fallas en el sistema.

¡Inclusión en la emergencia! Metro de Medellín emite reporte especial para la comunidad sorda por falla en Línea A

La emergencia operativa por una falla eléctrica en la Línea A del Metro de Medellín continúa afectando la movilidad en el Valle de Aburrá. Sin embargo, en medio de la contingencia, la empresa de transporte masivo ha tomado una medida destacable para garantizar que la información de última hora llegue a todos sus usuarios sin barreras de comunicación.

A través de sus canales oficiales, el Metro emitió un boletín informativo especialmente diseñado y dirigido a la población con discapacidad auditiva que utiliza el sistema a diario.

¿Cuál es el estado actual de la Línea A?

De acuerdo con el reporte más reciente de la entidad, el inconveniente técnico persiste. La contingencia está relacionada con un daño en la catenaria (la red de cables aéreos que suministra la energía eléctrica a los trenes).

Por esta razón, la Línea A del Metro continúa operando únicamente entre las estaciones Niquía (norte) y Poblado. Las seis estaciones del sur (Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella) permanecen fuera de servicio mientras los equipos técnicos trabajan en la reparación.

¿Cómo se informó a la comunidad sorda sobre la emergencia?

Para evitar que los usuarios con discapacidad auditiva se enfrenten a confusiones al llegar a las estaciones cerradas, el Metro de Medellín publicó un mensaje audiovisual inclusivo en sus redes sociales.

«¡Atención! Compartimos información dirigida a la comunidad sorda sobre la novedad presentada en la línea A», indicó la entidad, acompañando el reporte con la respectiva traducción a la Lengua de Señas Colombiana (LSC) para explicar claramente el tramo que se encuentra operando y la causa del problema técnico.

¿Por qué es vital esta medida de accesibilidad?

Durante contingencias en los sistemas de transporte masivo, las instrucciones suelen darse principalmente a través de altavoces en las estaciones o mensajes escritos rápidos, lo que puede dejar en un vacío informativo a las personas sordas.

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La publicación de estos videos y alertas accesibles permite que esta población pueda planificar sus viajes, comprender por qué hay aglomeraciones, enterarse de las rutas de buses alternativas (Plan de Continuidad) y movilizarse de manera segura por la ciudad a pesar de las fallas en el sistema.

¡Atención! Compartimos información dirigida a la comunidad sorda sobre la novedad presentada en la línea A. Actualmente, la línea opera entre Niquía y Poblado debido a un inconveniente técnico en la catenaria. pic.twitter.com/vUWv3Dfj2l — Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 16, 2026

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