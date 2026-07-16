¡Póngale cuidado! Habilitan rutas de buses alternas tras falla en el Metro de Medellín.

Así se ve un paradero de buses de Metro en Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Foto: Minuto30.com

Resumen: En su reporte más reciente, emitido a las 7:35 a.m., el Metro de Medellín confirmó que la contingencia por el daño en la catenaria (cable de energía) sigue activa.

Minuto30.com .- La emergencia operativa en la Línea A del Metro de Medellín continúa impactando a miles de ciudadanos durante la mañana de este jueves. Ante la magnitud de la falla técnica, las autoridades de transporte han tomado medidas de choque para evitar el colapso total de la movilidad en el sur del Valle de Aburrá.

A través de un nuevo boletín oficial, la empresa detalló las acciones inmediatas que se están tomando para ayudar a los pasajeros represados a llegar a sus lugares de destino.

¿Qué anunció el Metro de Medellín en su actualización de las 7:35 a.m.?

En su reporte más reciente, emitido a las 7:35 a.m., el Metro de Medellín confirmó que la contingencia por el daño en la catenaria (cable de energía) sigue activa.

Para mitigar la crisis, la entidad oficializó la activación de su Plan de Continuidad en articulación directa con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), la autoridad de transporte de la región, con el único fin de facilitar la movilidad de los viajeros afectados.

¿En qué consiste exactamente este Plan de Continuidad?

El Plan de Continuidad es una medida de emergencia que levanta temporalmente las restricciones operativas de las rutas de transporte público tradicionales.

En la práctica, esto significa que las empresas de buses urbanos e integrados están autorizadas para modificar sus recorridos y acercarse directamente a las zonas de las estaciones afectadas. De esta manera, los pasajeros que no pueden usar el tren tienen la alternativa de tomar estos buses en superficie para conectarse con la estación Poblado (donde sí hay servicio) o continuar directamente hacia el centro de Medellín u otros municipios.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea A que siguen cerradas?

Mientras el personal técnico del Metro continúa trabajando en el sitio para reparar la falla en el sistema de alimentación eléctrica, se recuerda a la ciudadanía que los trenes solo están prestando servicio comercial entre las estaciones Niquía y Poblado.

Las estaciones que permanecen fuera de servicio hasta nuevo aviso son:

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Se recomienda a los usuarios salir con tiempo de sobra, tener paciencia frente a la alta afluencia de personas en los paraderos de buses y estar muy atentos a las indicaciones del personal del sistema.